水保教育扎根！農村水保署「閱讀角落」前進上林國小

▲農業部農村發展及水土保持署台北分署人員為上林國小學童講故事。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／新北報導

受全球暖化影響，極端氣候發威，為讓未來的主人翁獲取正確的水土保育觀念及知識，農業部農村發展及水土保持署台北分署，前進新北市上林國小設置「閱讀角落」，包含互動型的「大型水保遊戲專區」及「水保圖書專櫃」，將教育資源長期扎根校園。

記者會現場由水保歡樂劇場展開，城邦文化藝術基金會水滴姐姐以《回家的路》兒童繪本為本，運用生動活潑的說故事技巧，配合投影內容為上林國小的學生講故事，並以趣味問答與學童互動，孩子們在專注聽故事的同時，也學到愛護土地、敬畏大自然與水土保持的重要。

▲農業部農村發展及水土保持署台北分署，前進新北市上林國小設置「閱讀角落」。（圖／記者白珈陽翻攝）

緊接著由上林國小校長陳彥宏，及農業部農村發展及水土保持署台北分署長蔡金龍共同啟動贈書儀式，以揭幕的方式象徵上林國小的閱讀角落正式啟用。

此次建置的水保遊戲專區有《回家的路》桌遊的真人版遊戲：大型帆布上是放大版的蛇梯遊戲圖樣，附上題問卡、答案卡、角色背心及骰子等道具，讓孩子們可以盡情動動身體，同時從好玩的遊戲中學習水保知識！

閱讀角落的建置也包含放置水保圖書專櫃，以共讀為核心概念，提供水保署出版的多款繪本及桌遊等多元教具，充滿創意及互動學習特色，讓孩子充分浸潤於環境教育當中，使閱讀角落成為孩子培養水保觀念及環境教育的園地。