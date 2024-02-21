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大陸 大陸焦點 特派現場

北京龍年首場大雪！民眾「長槍大砲」爭拍雪白故宮　嗨喊太幸運

記者蔡儀潔／北京報導

北京20日傍晚迎來龍年第一場雪，市氣象台先後發布道路結冰黃色預警、暴雪藍色預警。今（21）晨整個城市銀裝素裹，大批民眾興奮出門追雪，其中賞雪熱門景點「景山公園」更是湧入人潮，其中一名來自南方的遊客興奮高呼「太幸運了」。

▲▼ 北京雪景,北京下雪,景山公園,2024北京下雪,雪景,景山公園雪景,故宮雪景。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 北京20日傍晚降雪景色。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 北京雪景,北京下雪,景山公園,2024北京下雪,雪景,景山公園雪景,故宮雪景。（圖／記者蔡儀潔攝）

截至今早6時，北京出現中到大雪，其中城區及南部降雪明顯，雪量達到大雪等級，京城變成冰雪世界，路面上能見到工作中的鏟雪車，駛過時雪泥飛濺，還有清潔人員忙碌掃雪鏟冰。

▼ 北京城區內的積雪。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 北京雪景,北京下雪,景山公園,2024北京下雪,雪景,景山公園雪景,故宮雪景。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者今早登上景山公園，俯瞰白雪鑲紅牆的紫禁城。由於此處被認為是故宮最美的賞雪景點，湧入大批民眾來打卡，當中還有許多小朋友攜帶「裝備」來玩雪。

在景山公園山頂最佳賞雪位置，擠滿上百名遊客，大家爭先要搶第一線打卡位，許多攝影愛好者則舉起「長槍短炮」，對著雪中的壯闊故宮「喀喀」猛拍。

▲▼ 北京雪景,北京下雪,景山公園,2024北京下雪,雪景,景山公園雪景,故宮雪景。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 景山公園被認為是故宮最美的賞雪景點。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼ 北京雪景,北京下雪,景山公園,2024北京下雪,雪景,景山公園雪景,故宮雪景。（圖／記者蔡儀潔攝）

一名遊客受訪表示，她與友人避開春節熱門時段來旅遊，沒有預料到還能遇上下雪天氣，早上就衝來拍照，「太幸運了。」

實際上，有當地北京市民向記者表示，2月底還能降雪並不常見，「這時候都八九（老北京習俗「九九消寒圖」）說法了，預估是這個冬天最後一場雪，馬上就暖和了，我們擦了一邊。」

據悉，老北京習俗冬至起要畫「九九消寒圖」，第一個九天叫「一九」，第二個九天叫「二九」，依此類推，九九八十一天過去後，寒冷的日子就過完了。北京民間還流行一首《九九歌》，即「一九二九，不出手；三九四九，冰上走；五九六九，沿河看柳；七九河開，八九雁來；九九加一九，耕牛遍地走。」

據《北京日報》報導，市氣象台首席預報員張琳娜介紹，這次降雪過程南北差異明顯，北部地區降雪比較小，城區及南部較大，普降大雪，積雪深度7至10公分；從20日5時至21日6時，全市平均降雪量5.5毫米，城區平均7.2毫米，西南部6.4毫米，東南部6.9毫米，西北部3.5毫米，東北部2.5毫米；最大降雪在豐台青塔站，降雪量達到9.8毫米。

此次北京降雪比預計中的大，其中一個主要原因就是「水汽」。張琳娜指出，高水汽含量的偏南氣流在北推過程中位置偏北明顯，使得北京南部地區水汽迅速增加，雪就明顯下大了，同時系統移動緩慢，也使得降雪時間變長，增大了雪量。

為應對此輪大雪，截至今早6時，北京共出動專業作業人員4.5萬人次；掃雪鏟冰作業車輛6493車次；使用融雪劑1.7萬噸，確保城市交通順暢。

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