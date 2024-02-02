瘋電影／旺卡　一個人努力可以成功一群人可以走更遠

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影到最後，媽媽留給兒子巧克力最重要的秘方，是一則非常重要的訊息，溫暖滿懷且感人，母親留給兒子最後的關懷，巧克力最重要的秘方不是巧克力原料，而是和你分享巧克力的人。這部電影是屬於過年闔家觀賞的作品，不多話卻富含教育內涵，非常好看。

已經許久沒有看到這種看完心情暖呼呼的作品，電影非常精心製作，場景之多，整體美術無可挑剔的完美，特別是電腦特效的安排相當驚喜，以童心安排的素描視覺結構故事敘述，或是豪華視覺的巧克力工廠，商店開張從音樂到所有顧客的穿著氛圍，帶給我們從疫情出現以後就少有的華麗的快樂氣氛，懷念的感覺，豪奢的善意，五顆星推薦進院捧場，過年最好的電影。

片 名：旺卡

英文片名：Wonka

類 型：冒險

上映日期：2023/12/06

片 長：01時56分

導 演： 保羅金

演 員：提摩西夏勒梅、休葛蘭、基根麥可基、吉姆卡特、蘿基塔克萊爾、卡拉蓮恩

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟



劇情大綱

描述年輕的威利·旺卡夢想開設自己的巧克力店。旺卡不識字被騙，被迫在洗衣店工作以償還欠款。他夢想在美食走廊銷售巧克力，卻遭遇當地同行陷害。

旺卡與洗衣店的其他人合作，包括會計阿巴庫斯、水管工派柏、喜劇演員賴瑞和電話接線員洛蒂。他們一起揭露了警商勾結的陰謀，拯救了旺卡的巧克力生意。

故事末尾，旺卡用母親遺留的一張金色票證，記載著分享巧克力的重要訊息。

▲一個人的努力可以成功，但是一群人的努力可以走得更遠。

▲總是偷巧克力的小橘人，超可愛。

▲旺卡的整體藝術設計可圈可點。

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