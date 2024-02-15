　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／莫斯科行動　中國式好萊塢動作片

文／賴賴

▲▼莫斯科行動。（圖／車庫）

瘋言瘋語：

第一次看到大陸擁有控商業電影節奏的導演，有驚喜到，很好萊塢的節奏過程，沒有冷場也非常精彩，尤其是真實故事寫成這麼立體，實在厲害，特別是追車動作片，不像好萊塢耍帥，或是展現技巧有驚無險，中國特質就是狠狠的撞上去，不必擔心不必省也沒有技術，為人耿直的撞上去，很厲害，看得有一種發洩的療癒，這種粗糙的安排，反而有驚豔到。

整部片就光看張涵予就很夠了，太厲害的演技，而劉德華的壞人，壞得剛剛好，不會討厭的壞人，直到最後必須做到政治正確的警官接機，雖然矯情但可以理解，畢竟也花這麼多錢了。

整體感是適合過年節奏和熱鬧的娛樂電影，不過這是真實故事改編，好看。

片　　名：莫斯科行動
英文片名：Moscow Mission
類　　型：動作
上映日期：2024/02/02
片　　長：128分鐘
導　　演：邱禮濤
演　　員：張涵予、劉德華、黃軒、文詠珊
國　　家：中國
語　　言：國語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

1990年代初期，蘇聯解體後的俄羅斯物資匱乏，吸引大批中國商人搭上北京開往莫斯科的國際列車展開淘金之旅。苗青山（黃軒 飾）率領的犯罪集團潛伏在這班列車上，以暴力手段將同胞們的財物洗劫一空，甚至性侵車上的無辜婦女。苗青山一行人的行徑震驚全中國，為了將他逮捕歸案，中國警察崔振海（張涵予 飾）率隊假扮商人深入俄羅斯，過程中，化名為瓦西里的神秘人（劉德華 飾）和一名叫真真的女子（文詠珊 飾）引起了他的注意，這樁搶案背後似乎有更大的陰謀……。

▲▼莫斯科行動。（圖／車庫）

▲張涵予真的是戲精，很奇怪就是可以這麼自然地融化在演技裡。

▲▼莫斯科行動。（圖／車庫）

▲劉德華將這個重情重義亦正亦邪的商人，消化得非常自然。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
ET快訊
孕婦在長榮班機上分娩！　網紅老公全程接生
孕婦機上產子！長榮航空：4醫師協助　「無終生免費搭機慣例」
「不明飛行器」通過苗栗上空　照片曝光
總統府員工拿「雙總統」春聯索簽名　蔡英文笑：別拿去拍賣欸
日本7月發行「新版紙鈔」！　1巧思專為外國人設計
快訊／龍年刮刮樂庫存出爐！　2000萬頭獎剩3個
快訊／「晚安小雞」搜索現場曝光！　找出一堆鬼娃

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／莫斯科行動　中國式好萊塢動作片

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

孔劉炫耀「李棟旭買咖啡車給我」　邀劉在錫主持「貓貓生日宴」（？）

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

小主人找比特犬「互碰鼻子」　被牠溫柔回應逗樂！網融化

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

瘋電影／莫斯科行動　中國式好萊塢動作片

孕婦在長榮班機上分娩！　網紅老公全程接生

海底撈推出「科目四」MV　小鮮肉店員變成天團！

今天開喝！　手搖飲「大杯冬瓜金萱青買1送1」只有3天

泰民被爆戀上「最美舞者」no:ze　粉絲湧入IG求證：你戀愛了？

草爺批晚安小雞與阿鬧活該　「真的太超過了！」

台中辣女警PO打靶照挨批　老公也是警職！她專精跆拳道常奪獎

被慫恿喊「齁黑齁黑」郭嚴文擔心被放鳥　談前猿合體心情放鬆

為引進戰斧飛彈　日本自衛隊3月起接受美軍培訓

婦春節駕車東勢尋親！10年沒回鄉「找不到娘家」　暖警助團圓

澳洲140年屋齡豪宅要價4.12億！　掀墨爾本高端宅熱潮

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

Whereis足跡／由布院?湯布院?

夢到貓咪代表什麼意思呢？

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

7道超下飯的絞肉料理

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

康熙來亂之「朕不給，你不能搶」

揭開機艙！機長是航空界的慾望化身

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

小生：3招判斷男人對妳超有意思

超市火鍋肉片變出5道美味料理

18禁！超正《脫衣妹》露給你看

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

更多熱門

相關新聞

私生粉躲床底1天！劉德華抓到人「反應超高EQ」

私生粉躲床底1天！劉德華抓到人「反應超高EQ」

影帝劉德華出道40多年，深受男女老少粉絲喜愛，但也多次遭遇騷擾事件。他近日宣傳電影《紅毯先生》，聊到以前被私生粉跟蹤的經驗，有一次竟發現一個人躲在床下，但他不僅沒對這個粉絲生氣，還跟對方長談了1個小時，展現天王驚人的耐心和親和力。

劉德華罕曝隱婚內幕！登熱搜第1　

劉德華罕曝隱婚內幕！登熱搜第1　

一群人的努力可以讓成功走更遠

一群人的努力可以讓成功走更遠

彭于晏怒嗆劉德華！卡詞罵不下去

彭于晏怒嗆劉德華！卡詞罵不下去

瘦子首對戲華仔　緊張到不敢要電話

瘦子首對戲華仔　緊張到不敢要電話

關鍵字：

瘋電影莫斯科行動賴賴張涵予劉德華黃軒文詠珊

讀者迴響

熱門新聞

護專女戀上男大生　失蹤4天行蹤曝

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

開工財神到！　5生肖財運旺整年

最後身影曝！雲林嬤獨坐涼亭　失蹤2天陳屍溪谷

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

西門町兩派互轟8槍　天道盟吉董兒胸口中彈

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

上班族哀號「過年少放2天假」　原因曝光！PTT吵翻

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

快訊／熊熊生了！

長榮羽田返台班機孕婦分娩！飛機降松機　民航局：母子均安

晚安小雞上銬被抓　現場搜出一堆鬼娃

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面