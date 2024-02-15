瘋電影／莫斯科行動　中國式好萊塢動作片

文／賴賴

瘋言瘋語：

第一次看到大陸擁有控商業電影節奏的導演，有驚喜到，很好萊塢的節奏過程，沒有冷場也非常精彩，尤其是真實故事寫成這麼立體，實在厲害，特別是追車動作片，不像好萊塢耍帥，或是展現技巧有驚無險，中國特質就是狠狠的撞上去，不必擔心不必省也沒有技術，為人耿直的撞上去，很厲害，看得有一種發洩的療癒，這種粗糙的安排，反而有驚豔到。

整部片就光看張涵予就很夠了，太厲害的演技，而劉德華的壞人，壞得剛剛好，不會討厭的壞人，直到最後必須做到政治正確的警官接機，雖然矯情但可以理解，畢竟也花這麼多錢了。

整體感是適合過年節奏和熱鬧的娛樂電影，不過這是真實故事改編，好看。

片 名：莫斯科行動

英文片名：Moscow Mission

類 型：動作

上映日期：2024/02/02

片 長：128分鐘

導 演：邱禮濤

演 員：張涵予、劉德華、黃軒、文詠珊

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

1990年代初期，蘇聯解體後的俄羅斯物資匱乏，吸引大批中國商人搭上北京開往莫斯科的國際列車展開淘金之旅。苗青山（黃軒 飾）率領的犯罪集團潛伏在這班列車上，以暴力手段將同胞們的財物洗劫一空，甚至性侵車上的無辜婦女。苗青山一行人的行徑震驚全中國，為了將他逮捕歸案，中國警察崔振海（張涵予 飾）率隊假扮商人深入俄羅斯，過程中，化名為瓦西里的神秘人（劉德華 飾）和一名叫真真的女子（文詠珊 飾）引起了他的注意，這樁搶案背後似乎有更大的陰謀……。

▲張涵予真的是戲精，很奇怪就是可以這麼自然地融化在演技裡。

▲劉德華將這個重情重義亦正亦邪的商人，消化得非常自然。

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