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靈鷲山教育院長開學勉勵：從物質轉向靈性解脫生命束縛

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

2024年度四期教育線上開學典禮，靈鷲山教育院院長顯月法師對學員們的勉勵開示：

在新的一年我們用精進的學習開啟一個新的緣起，那我們要緣起什麼呢？就是緣起一個成佛，我們就是要緣起一個成佛的種子。

昨天我到誠品書局去瀏覽一些新書的時候，就看到很多2024年一些行事曆式的記事本，我想很多人會使用這種工具，來規劃自己新的一年的計劃跟期許。那每個新的年度呢，大家都會希望有一個好的開始，就是元旦第一天我要做什麼？然後每個月我要做什麼？並且設定一年的目標，到了年底我們回頭再看看，當時元旦發的願，我們是不是已經完成了？其實大部分，很多都是打折扣或多或少而已，很少有人達到目標，那些，所以會達到目標的人，都是不斷精進的結果。那麼為什麼有大多數的人沒辦法達標呢？原因都來自於我們自己的習氣和放逸。我們這個四期教育呢？他其實是可以幫我們出離輪迴的一個迷惘。

習氣編織輪迴蜘蛛網 無法解脫

我們常說生活裡面有三種忙：一種是忙碌的忙，一種是盲修瞎練的盲，還有迷茫的茫。我們工作很忙、生活瞎忙、窮忙，到最後一片茫然，可能呢就這麼過日子，一個禮拜很快就到了週末，一天很快就到了晚上，一不小心一年又過了，所以我們的生命就像這種小蟲，沾黏在蜘蛛網裡面，一直在網上兜圈子，感覺有這個網子有一個軌跡可循，有路可走，但是在這個熟悉而危險的這個網裡面，在裡面玩樂，就這樣在這個平面的網子裡轉來轉去，師父曾經說到：我們想要脫離這個輪迴的蜘蛛網，只有只有一個出離心，也就是說只有這個出離心才能活出一個多維度的空間，甚至超越時空維度的一個束縛。事實上，這個蜘蛛網是誰編的？就是我們自己呀。

我們的習氣就是我們編織這個網的技術，這些蜘蛛網的線條，就是我們恩恩怨怨的糾纏，所以在因果裡面逃也逃不掉，這個都是我們自編自導自想自掘墳墓，這個始作俑者一直都是「我」，最大的敵人都是自己，所以我們只有去認識他熟悉他找到根源才能夠超越，從生命中解讀生命，然後能夠自覺自解脫。

認識生命痛苦的根源學會離苦

我想我們從小到大經歷了學校教育呀、家庭教育、社會教育，這些教育是教會我們什麼？他可能教我們明辨是非，教我們去知道什麼是對錯，教我們知識，教我們技術跟專業，教我們如何謀生，如何競爭，教我們成功學等等，但是，似乎沒有教我們如何離苦。

如何看到真正的「我」，如何去認知真理，所以我們的生命可以是過過日子，或者有些人ㄧ生拼了命求取名聞利養，但是怎麼弄就是沒有辦法自在解脫。那「四期教育」的阿含課程，就是先讓我們認識到生命痛苦的根源，顛覆我們平常對自我的認知，而且能夠了解所有的物質現象都是虛妄不實，這樣子可以讓我們真正的面對自己跟因果，真正了解這些東西的時候，我們就會比較甘願的去學習個律己的生活，做一個能夠成就一個人格的生活開始，因為從認知，我們自己甘願的去過不一樣的生活。

四期教育可以從將我們從物質世界轉換至靈性世界

四期教育也可以幫我們生命裡面做一個解碼，而且可以開發我們的潛能，怎麼說呢？因為四期教育是我們從這個熟悉的物質世界轉換到靈性的世界，所以要轉換呢？就是你一定要放下一切的執著，那這個般若課程，就是要帶給我們一個清楚而沒有障礙的生命，如果我們沒有般若空性智慧，我們每天都在工作在生活裡面，所有觸目所言都是人、事、物的糾葛對立，沒有喘息的機會。

我們從般若課程裡面會認識到生命跟萬物的本質，他是不生不滅、不垢不淨、不增不減，也是色空不二的，就像海水跟波浪，這是一體的，但是我們往往認識到的是－看到的是波浪，所以我們心的起伏也是波浪性的起伏，沒有辦法在這個深深地海裡面，去做一個很穩定的生命空間，所以我們所有面對的工作生活，對師父來講，他就告訴我們：所有的工作所有的生活都是靈性的空間，但是這個是要透過止觀的學習，透過這樣的學習我們會攝心安定，回到我們的本來面目，我們也知道明白心、觀照性，這個時候呢？我們自己內在本有的覺醒，他就會引導我們，清清楚楚地穿透宇宙，然後生命解碼，然後開發我們無窮無盡的潛能，這個是空性跟慈悲的銜接，這個不是神話，真的，這是一個開發潛能的課程，只要到了那樣子的一個體證的時候，有些你意想不到的能量會產生。
 

發菩提心行菩薩道種菩提種　生生世世運用慈悲智慧

接下來我們四期教育他也是一個上乘的關係學，怎麼說呢？當我們的生命透過這個阿含般若課程的一個洗禮之後，我們會發現我們成就一個自由而美好的生命，但是當我們有了這一份美好的生命，我們要做什麼？有人就獨享，獨享叫做「有餘涅槃」，但是不是獨享，他還有一個菩薩道要走的時候，就是一個「無餘涅槃」，所以涅槃一個不生不死的生命，佛陀在涅槃之前，他就苦口婆心地開演了法華的教導，告訴我們要發起菩提心，行菩薩道，用我們的生命，既然我們透過阿含跟般若有一個美好的生命，我們就用這個美好的生命去服務生命，去奉獻生命。

而且法教裡面告訴我們，我們每個人都有個法身，這個法身是無量光無量壽，你跟我都具足佛性，所以既然我們都是未來佛，何不就彼此服務彼此，所以在這個法華裡面，我們要的就是一個種下菩提種，這個菩提種就是要開始以慈悲跟智慧，生生世世去連結無盡的生命，相續不斷，一直到成佛。這就是我們要認知到生命是生生世世，而不是只有這一世，但是就我們這一世而言，如果我們有學習到這種法華的關係學的時候，我們的人際關係都會在服務跟奉獻裡面廣結善緣，無往不利，所以人家說人和事圓，所以我們會有很多的不順利來自於我們的關係沒搞好。

華嚴是擴展新量跟法界接軌的現量境界

那到了華嚴呢？這個就是四期教育的總持，所以大家剛剛講到說：為什麼讀了這個華嚴經，感覺跟阿含裡面的東西又連接在一起，因為他是整個四期教育的總持在華嚴裡，所以他這個華嚴裡面呢，我們一剛開始看到如來世界的一個不可思議的境界，那個不可思議的境界是我們很難用意識去想像，所以在這裡面呢？我們看到宇宙的浩瀚，這個是擴展心量跟法界接軌的一個現量的境界，不是去想來的，也不是去揣測來的，他就是那麼如實的這樣的一個境界。

同時，在華嚴裡面，佛陀也指示了我們，從阿含、般若、法華到成佛的方法，次第次第的鋪路，宏觀的去講，但是也微觀的去說，甚至很細膩很深入的去剖析，所以我們在誦持華嚴的同時，我們的心門會自然地打開，然後也會感應到我們的心跟佛跟眾生是無二無別的，是一種無緣大慈同體大悲的一個感應，那這個就是因為我們本質就是一個大圓滿的生命共同體，這個是萬物相依共存，也是一個互濟共榮跟分享的世界。

四期教育成就生命和平的關係

所以從阿含、般若、法華到華嚴，我們從出離心到般若的金剛心還有菩提心到法界心，我們成就的是一個生命和平的關係。
為什麼呢？我們透過這樣的洗禮，我們會處理好自己跟自己，怎麼跟自己在一起，因為我們知道自己是什麼，而且我們會處理自己跟他人的關係。
為什麼？無我相、無眾生相、還有我們也會處理自己跟萬物的關係，還有我們自己跟生態的關係，還有我們自己跟宇宙的關係。
為什麼呢？因為我們彼此不是對立，我們是全然一體的，但是這些都是在一種證量的狀況下，我們透過不斷不斷地去學習，不斷不斷地去實修，就會自然地走到這樣子，

所以剛剛講到說原來成佛是有次第的，原來成佛是有階梯可走的，那成佛真的是一定可以的，就是我們只要精進努力進去就會自然地走到那，另外呢師父的這個四期教育，他注重的是解行並重，師父本身就是一個實踐家，他所有講的東西都實踐的體驗，所以我們這個八正道裡面，正見是擺在第一，知見對了才不會走冤枉路，但是我們如果只看到地圖，不去走一回，讀萬卷書不如行萬里路，我們真正想要經營我們的生命，想要找回自己，想要有一個無障礙生命的空間，一定要實修。

四期課程搭配實修的體證走上成佛道路

阿含跟般若的課程，我們一定要搭配禪修的體驗，才能契入佛陀三法印的法教，若要有這個止觀的訓練，我們才知道什麼叫無我，我們才知道什麼叫明心見性，我們才知道什麼叫做空，明跟空的一個道理。法華的菩提心呢？靈鷲山是以觀音法門的法脈為主，所以在這一個培養法華的菩提心呢？是以大悲咒為修持法門，而且以水陸法會大普施來成就四無量心，從這裡我們去懺悔業障，累積我們的資糧，華嚴法界心的培養，在實修上，我們是藉由每年的年終華嚴經的共修共學，在誦持跟學習的當下，是會感應到與諸佛菩薩同願同行的能量接軌，我想參加的人都有這樣的體驗，所以我們學員在上四期課程的同時，一定要加上實修的體證。

實修的部分，師父已經幫大家鋪好了，你透過禪修閉關，透過大悲咒的持誦，透過水陸法會的布施大成就，還有華嚴的共修，這些都可以加強我們對四期課程的體認跟認知，所以我們除了四期課程加上實修的體證，好好的依持三寶，以善知識為道，在成佛的路上，我們才能夠甘之如飴，直到成佛我們才不會有退轉心念，所以，祝福大家在2024年的學習一路長紅、快樂學習、突破一切的障礙、精進不退。阿彌陀佛！

本文出處：2024四期教育全球線上課程始業式～靈鷲山教育院院長顯月法師勉勵

▲▼ 靈鷲山。（圖／記者賴賴攝）

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