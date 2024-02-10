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首家獲美國FDA批准　三星Galaxy Watch增睡眠呼吸中止偵測功能

▲三星獲美國FDA批准睡眠呼吸中止檢測功能。（圖／三星）

▲三星獲美國FDA批准睡眠呼吸中止檢測功能。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星電子日前宣布，三星健康監測 App 上的睡眠呼吸中止症功能獲得美國食品藥物管理局（FDA）的授權。這是繼去年 10 月韓國食品藥物安全部（MFDS）批准後，美國食品藥物管理局首次授權的此類功能。

睡眠呼吸中止症偵測功能，如果使用者在 22 歲以上，有類似症狀，只要進行兩晚的監測期內，就能檢測到中度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症（OSA）的跡象，這是一種常見的慢性睡眠狀況，通常未經診斷和治療。為了使用該功能，用戶可以在十天內簡單地追蹤他們的睡眠兩次，持續時間超過四個小時。

OSA 會導致人們在睡覺時停止呼吸，通常會導致氧氣供應中斷、睡眠品質下降和白天疲勞。未經治療的睡眠呼吸中止症會增加心血管疾病的風險，如高血壓、冠狀動脈疾病、心臟衰竭、心律不整和中風。

根據美國國家睡眠基金會（NSF）的數據，在美國，大約 25% 的男性和 10% 的女性患有OSA。三星健康監測應用程式上的新功能有望幫助更多人主動檢測中度或重度OSA，並因此尋求醫療護理，以減少與健康相關的併發症的可能性。不過三星目前並未透露這項功能是否會相容於舊款Galaxy Watch。

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