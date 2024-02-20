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板橋北區扶輪社啟動溫馨接送情　宜蘭市長照專車全新上路

▲▼宜蘭子弟的板橋北區扶輪社社長黃耀煌（上圖左1）。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼宜蘭子弟的板橋北區扶輪社社長黃耀煌（左1）。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣宜蘭市65歲以上長者達全市的18.1%，為了讓宜蘭市失能長輩能多多走出家門參與社會活動，宜蘭子弟的板橋北區扶輪社社長黃耀煌慷慨解囊，捐贈宜蘭市衛生所1輛長期照顧專車。20日在宜縣政府大廳舉辦捐贈儀式，宜蘭縣長林姿妙代表接受表示，期待因為有安全舒適的長照專車，可以協助更多失能的長者們克服外出障礙，不再只是留在家中，而是由安全舒適的長照服務專車接送至社區巷弄長照站，藉由據點提供的預防及延緩失能服務，落實長者在地老化、健康老化、活躍老化的理想。

▲▼宜蘭子弟的板橋北區扶輪社社長黃耀煌（上圖左1）。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭衛生局表示，宜蘭市衛生所於2020年1月起，即開始提供長照專車接送服務，惟原使用的長照專車已漸老舊、且經常故障，因此迫切需要更換新的長照專車投入服務，讓長輩至社區活動的過程中，確保行的安全與提升乘坐舒適度。

而捐贈1輛長期照顧專車的宜蘭子弟、板橋北區扶輪社社長黃耀煌，是位白手起家且認真踏實的實業家。黃耀煌早年為了公司經營，時常在兩岸三地及世界各國奔波，並創立生產醫療器材的昱宣公司。身為董事長的黃耀煌，長年回饋社會，當知悉長照專車逐漸老舊，二話不說隨即購置1輛全新「長照專車」捐贈給宜蘭市衛生所。未來這車將投入載送長輩參與長照服務，期望公、私部門協力，一起拚出宜蘭好生活。

▲▼宜蘭子弟的板橋北區扶輪社社長黃耀煌（上圖左1）。（圖／記者游芳男攝，下同）

縣長林姿妙表示，黃耀煌熱心公益，不但在事業及專屬職務上，均有斐然成就外，並積極參與社會公益服務，長年關心長者健康議題，並挹注資源提供各地區長者交通接送，希望藉由公、私部門協力合作，共同提升宜縣長期照顧服務品質，大愛無私奉獻的精神令人敬佩。期許此一拋磚引玉善舉能引起更多共鳴，散播善及愛的種子，以關懷每位長者為己任，並透過實際行動，把愛直送到每個需要的角落。

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