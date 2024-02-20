謝國樑發切腹毒誓　林右昌籲別亂扯：固定權利金≠變動權利金

▲內政部長林右昌（右）今天赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

基隆東岸停車場商場爭議延燒，基隆市長謝國樑今（20）發毒誓說，權利金總額6775萬元，絕不只外傳的1500萬元，若真的只向微風收取1年1500萬元權利金，「今天寫好遺書、明天就去切腹」。不過，內政部長林右昌提醒，不要到處亂扯，這對基隆市不好，不要把變動權利金、土地租金扯在一起。

林右昌今天中午在立法院受訪說，基隆市政府的固定權利金就是1500萬元，不要把變動權利金（指民間機構於開始營運後，每年依照營運收入比例繳交予主辦機關的非定額權利金）這種八竿子還沒有、看不到的事情放在一起講，這反而暴露出市府調降租金、土地權利金的問題。

林右昌提醒，謝國樑這樣會越描越黑，固定權利金很清楚就是1500萬元，不要把變動權利金、土地租金都扯在一起，這樣就扯得太遠了。

至於媒體詢問是否認為謝國樑在政治操作？林右昌說，謝國樑身為市長，他現在的情緒，說實在真的有點歇斯底里，然後他的謾罵讓大家都搞不清楚他在說什麼，更何況這個事情已經發生了一個多月，包括很多的民眾自己去網路上挖市政府隱匿、下架的資料。

林右昌直言，「我一直隱忍，很久很久都沒有針對這個事情表示任何意見，直到昨天的時候，不得不去把事情來還原跟澄清」。他說，建議謝國樑應該面對社會、人民的質疑，為什麼要黑箱作業？為什麼要把所有市府公開資訊隱匿？為什麼固定權利金只有1500萬元？為什麼這麼少的投資，要給20年加上10年的招標時間？