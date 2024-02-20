貓屍爛到剩皮毛血水！恐怖女遭送辦　14隻貓狗驚恐獲救將公告認養

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義一名何姓女子疑似虐貓致死，嘉義市政府建設處農林畜牧科接獲消息後，立刻派員前往何女住處稽查，但一進到屋內便惡臭撲鼻，貓屍骸遍布整屋，環境相當惡劣，相關人員隨即救出現場的9隻狗、5隻貓，並將何女帶回調查，後續也依違反《動保法》移送法辦。至於14隻獲救的貓狗，建設處表示，後續將擇期公告認養。

▲何女房間花盆埋海量貓狗骸骨，進門屎臭混合腐臭撲鼻。（圖／記者翁伊森翻攝）

這起可怕的案件曝光之後，瞬間引發社會譁然，議員陳家平事後在臉書透露他獲報協助救援的過程，直呼現場畫面「慘不忍睹」；而議員王浩則憤怒譴責「自稱愛媽的虐貓狗人士！」

王浩痛心在臉書發文表示，「貓咪屍體遍佈公寓，爛到剩下一堆皮毛及血水，現場慘不忍睹。」一張張照片怵目驚心，令人難以想像，這些毛孩們曾經歷了怎樣不人道的對待。

王浩提到，類似事件層出不窮，因此要呼籲各界大力譴責踴躍舉發，「毛孩們無法替自己發聲，難道就該任憑人類擺佈？」王浩強調，他將持續要求動保單位加強民眾觀念的提升，也期盼檢方嚴加調查，「讓市民知道殘暴行為不只會被譴責，違法行為更是該判刑、決不寛貸！」

建設處農林畜牧科科長陳怜惠則表示，當天去稽查時發現環境非常髒亂，食盆全長滿蛆蟲，現場還有2具貓屍，花盆中還有動物骨骸，後續已經何女帶回調查，並將何女移送法辦。

另外，民眾關心的14隻獲救貓狗的後續，陳怜惠表示，目前已帶回動物保護教育園區安置，而經獸醫檢視，健康狀況均無異常，後續沒入保護依檢方偵辦及行政程序報農業部動保司，並將擇期公告認養。

▲▼花盆埋海量貓狗骸骨，現場慘不忍睹。（圖／記者翁伊森翻攝）