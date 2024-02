俄媒：傳納瓦尼遺體找到了　醫護曝「頭胸有瘀傷」是生前所致

▲此前,納瓦尼最後一次受審的畫面曝光後,外界就失去了他被關押在哪的消息。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯監獄部門指出,被譽為「普丁頭號政敵」的反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)16日下午2時17分在「極地狼」(Polar Wolf)北極流放地散步後失去意識死亡。如今,外媒援引一名知情護理人員指出,納瓦尼的遺體目前被安置在一家醫院的太平間,且頭部和胸部都有明顯瘀傷。

俄羅斯獨立媒體《歐洲新報》(Novaya Gazeta Europe)指出,納瓦尼在16日驟逝後,遺體被送到了他被關押的IK-3流放地約36公里外的拉貝特南吉鎮(Labytnangi),並在稍晚的時候被轉送至薩列哈德市立臨床醫院(Salekhard District Clinical Hospital)。

Novaya Gazeta Europe has learnt that the body of Alexey Navalny is in the morgue of the Salekhard District Clinical Hospital. As of Saturday, no autopsy had yet been performed, sources said.https://t.co/MmwmqwjHmr