泰國「整條河變粉紅色」詭異畫面曝！　檢驗結果出爐

▲河川顏色變粉，嚇壞當地民眾。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國暖武里府邦博通縣邦普拉河（Bang Phraek）流經一間超市後方的一段河段近日變成「粉紅河」，河水變成粉色，詭異情形也引發關注。當地政府擔憂河川遭到汙染，緊急委託研究人員調查。根據最新調查結果，邦普拉河含有大量粉紅色微生物，疑似為紫硫細菌，懷疑是因為汙染程度太高或是水體氧氣不足，才會造成紫硫細菌大量繁殖。

根據《民意報》報導，泰國高等教育、科學、研究和創新部長伊薩拉帕迪（Supamas Isaraphakdee）14日下令，要求科學服務司的快速行動小組（DSS）前往暖武里府邦博通縣調查邦普拉河（Bang Phraek）的河川汙染問題。

邦普拉河的其中一段河水日前突然變成粉紅色，引發關注。科學服務司主任齊巴堤（Rungruang Kitpathi）博士16日公開了最新檢驗報告。他表示，研究團隊採集Big C超市後方的邦普拉河的粉紅色河水，並使用600倍的複合光學顯微鏡分析。

結果發現，該水體中含有大量的粉紅色微生物，疑似為紫硫細菌。該菌種是一種厭氧菌，常見於分層的水體、溫泉以及靜態的水源中。邦普拉河的水體則剛好是長年靜止不動的狀態。

齊巴堤指出，當邦普拉河的水體缺氧或是污染程度較高，將成為適合紫硫細菌生長的環境。因為紫硫細菌會吸收水中的有機酸和硫化氫，並利用日光進行光合作用以產生能量，進而繁殖。

他建議，如果要改善邦普拉河的氧氣含量，應該安裝增氧設備或是減少水道中的有機物污染，例如控制排入邦普拉河的廢水。同時，他也呼籲民眾不要食用邦普拉河內的生物，以免對身體產生危害。未來科學服務司也將與地方單位合作，共同調整並改善汙染問題。