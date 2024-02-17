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大陸 大陸焦點 特派現場

中國春節將結束　海陸空交通湧現大量人潮

▲春運,列車,乘務員,旅客。（圖／CFP）

▲春運。（圖／CFP）

文／中央社台北17日電

中國長達8天的春節假將結束，各地出現返回工作崗位的人潮、車潮，不少高速公路出現塞車情形，成大型停車場。此外，多地機場加開班機疏運，然而三亞等觀光勝地仍出現動輒破萬的機票。

今年中國農曆春節連假從2月10日至17日放假，共計8天。另2月4日、18日因調休而改為上班日。

綜合中國媒體報導，隨著春節假將結束，近期各地的鐵路、公路與機場都湧現人潮，趕著返回工作崗位迎接開工。然而由於人潮眾多，熱門的鐵路路線、航班都出現了一位難求的情形，更出現機票價格水漲船高的情形。自駕出遊的民眾則面臨塞車困境，塞在車陣中動輒10多個小時才走數十公里的情形相當常見。

▲春運,列車,乘務員,旅客。（圖／CFP）

報導引述中國國家鐵路集團（國鐵集團）統計數據顯示，16日，全中國鐵路載送旅客1528.8萬人次，連續3天刷新春運單日旅客載送量的歷史新高。17日是春節假期最後一天，全國鐵路預計載送旅客1620萬人次，安排加開旅客列車2256列，鐵路春運運力安排再創新高。

旅客眾多也使得部分路線的列車車票搶手，據國鐵集團西安局發布，西安、寶雞、安康、延安等主要城市前往京津、滬杭、廣深、太原等方向的需求旺盛，部分時段的車票已售罄。

另一方面，在今年冬季成為旅遊熱點的哈爾濱由於湧入來自中國各地的大量遊客，因此在連假結束前夕，也同樣出現鐵路車票一票難求的情形。

報導指出，近日由哈爾濱出發前往中國各地的火車票基本已經售罄，有些熱門車次甚至因為「候補人數太多」已無法再登記候補。因此，不少買不到回家車票的旅客選擇搭車到鄰近的城市，再改搭飛機返家。

▲▼ 大陸春運,2023春運,春運,高鐵站,大陸高鐵,南昌高鐵站。（圖／視覺中國）

除了哈爾濱，在春節期間同樣成為熱門觀光聖地的海南三亞則出現了機票價格動輒破萬的情形，令不少遊客大喊吃不消。

報導引述旅遊平台「攜程」的資料指出，以三亞飛上海為例，16日到17日，經濟艙的機票幾乎全部售罄，商務艙的價格均在人民幣1萬4000元（下同，約新台幣6萬1600元）以上；三亞飛成都的機票價格也明顯上漲，經濟艙的價格在2000到3000元左右，而且數量所剩無幾，商務艙的價格普遍在8000元以上。

報導引述中國民航業人士指出，春節期間的短期需求爆發式成長，供需不平衡，價格肯定上漲。

鐵路與航空之外，不少人選擇自駕出遊。然而隨著假期進入尾聲，各地公路上出現大量的車潮，走走停停，塞車情形相當普遍。不少車主在微博等社群平台上表示，已經塞在車陣中10多個小時，在車上吃了早餐、午餐，接著準備吃晚餐。也有人提到，開了7個小時才前進約40公里。

據中國交通運輸部副部長李揚於15日的記者會表示，17日將是春運返程的高峰期，預計在尖峰時間會有6520萬輛車開上高速公路，這是春運期間平均車流量的1.75倍左右。

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