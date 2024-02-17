彰化機車行遭帽T男闖空門！竊賊見屋主返家　竟淡定回「你好」

記者唐詠絮／彰化報導

嚇人！彰化市中山路一間機車行大年初四發生遭竊賊闖入，一名身穿黑色帽T壯男見屋主一行人正返家，竟還問候一聲「你好」接著拔腿就跑，留下一雙黑色夾腳拖，屋主一路狂追到八卦山階梯步道，發現對方竄入樹林，竊賊得手逾10萬元，彰化警方已鎖定一名慣竊，正積極擴大偵辦。

▲彰化市1間機車行遭帽T男闖入行竊。（圖／民眾提供）

▲竊賊在逃跑中留下夾腳拖。（圖／民眾提供）

受害民眾表示，大年初四當天，他和父母及3個小孩回外婆家聚餐，家中還有5人，當天下午4點多返家時，看到鐵捲門半開，當下還以為是家中有訪客，小孩先進屋內，並且與竊賊對看了至少4秒。

隨後竊賊還很淡定的從他家人身旁走過，民眾問了一聲「你是誰」，沒想到竊賊意圖佯裝是拜訪的客人，還回了一聲「你好」，直到他家人再次詢問你是誰時，竊賊才迅速轉身拔腿狂奔。

▲警方前往機車行採證。（圖／民眾提供）

受害民眾一路狂追，先穿過車水馬龍的中山路、再穿過彰化藝術館，隨即轉往八卦山階梯步道時，竊賊腳上穿的夾腳拖鞋還掉在半路上，最後赤腳轉入步道旁的樹林，他才沒有再追，並隨即報案。

受害民眾說，機車行就位在大馬路旁，竟會在大白天發生闖空門事件，如今回想起來，真是令人毛骨悚然，原以為被偷走3萬元，經過清點，竟有10多萬元遭竊，小孩還跟帽T男擦身而過，至今一家人仍餘悸猶存，彰化警分局民族所所長蔡順利表示，經調閱監視器追查，發現竊賊為轄區慣竊，將積極查辦，並擴大偵辦。