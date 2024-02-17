吸鞭炮煙心臟2度停止！男星爸昏迷9天宣告不治　他慟：來世再做父子

▲鐘盛忠（前排右一）與鍾曉玉（前排左二）的父親因在除夕夜吸入過多煙霧，氣喘發作入院。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞男星鐘盛忠的父親此前因意外吸入太多炮竹釋放的煙霧，導致氣喘發作、陷入昏迷，如今鐘盛忠與同為藝人的妹妹鍾曉玉證實，鐘爸爸在昏迷9日後已過世。

綜合當地媒體報導，鐘盛忠11日在Facebook表示，他的爸爸因為喜歡看別人放炮，而在9日吃完年夜飯後，跑到家門口去看鄰居放鞭炮，豈料鐘爸爸卻因為吸入過多炮竹釋放的煙霧，導致氣喘發作、呼吸困難，身體甚至還出現發紫、僵硬、冰冷的症狀。

鐘盛忠一家連忙將鐘爸爸送入醫院搶救，不料鐘爸爸卻2度心臟停止，隨後更陷入了長達9天的昏迷狀態，必須仰賴儀器存活。期間，鐘盛忠一家不斷在醫院陪伴，並為爸爸加油打氣，希望爸爸可以靠著意志力渡過難關。

▲鍾曉玉（左）和鐘盛忠（右）在Facebook貼出與父親的合照悼念。（圖／翻攝自Facebook）

然而，鐘爸爸在昏迷9天後，最終還是被宣告不治身亡，令鐘家兄妹難過不已。鐘盛忠17日在Facebook寫道，「爸爸還是離開了……謝謝你為我做的一切，我永遠都會記得，永遠感恩。來世一定要再做你的兒子，在另一個世界要過得幸福，要想我哦！」

而妹妹鍾曉玉也貼出與父親的合照，寫道「縱有萬般不捨，仍需一別，爸爸一路好走」，並表示自己「心裡空空的，爸爸現在和我們在不同的空間裡，沒有痛苦，來生再做父女」。