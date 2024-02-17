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雙語教育調查出爐　近8成縣市認「師資不足」！23％地方遇教師反對

▲台南市教育局指出，培養學生全球溝通力是台南市既定的教育目標，也是家長普遍重視的教育期待，台南市雙語教育政策在歷任市長的用心規劃與努力下，一棒接一棒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲《親子天下》調查顯示，全台6成公立國中小實施雙語課程，但近8成縣市師資不足。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

總統當選人賴清德2017年擔任行政院長時推動雙語政策，如今雙語教育在22縣市校園遍地開花。根據《親子天下》今（17日）發表最新調查，全台3362所公立國中小中，2011校都已實施雙語課程，約占總校數6成，但也有77％縣市點名「本國師資不足」，是各縣市推動雙語教育所遇難題，另約23％強調「第一線教師反對政策」。

賴清德2017年先推動雙語政策，總統蔡英文主打「2030年雙語國家」政策，之後引發不少批評與亂象。為了解全台22縣市公立國中小學實施雙語課程狀況，親子天下在去年12月20日至28日發放網路問卷至22縣市教育局處，共回收22份有效樣本，回收率為100％，並在今天公布結果。

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根據調查，全台3362所公立國中小中，2011校都已實施雙語課程，約占總校數6成；並從2020年的328校，一路倍數成長到今年的2011校；若按縣市分，嘉義市、台南市、高雄市已實現「校校有雙語」，國中小雙語公校數占比皆為100％。

而師資的確是目前雙語政策最大挑戰。根據《親子天下》調查，各縣市推動雙語教育所遇難題，77％縣市點名「本國師資不足」；約23％強調「第一線教師反對政策」。如何讓夠多在職教師願意投入雙語，是迫在眼前、不分城鄉的功課。另有31％縣市反映「中央補助經費不足」，期待教育部國教署挹注更多經費，幫助各縣市擴充雙語校數。

▲▼親子天下調查顯示，全台有6成公立國中小實施雙語課程，但近8成縣市卻師資不足。（圖／親子天下提供）

▲《親子天下》調查顯示，近8成縣市雙語師資不足。（圖／親子天下提供）

《親子天下》表示，比師資問題更值得一提的是，這些年教學現場常傳出學生聽不懂雙語課堂，或老師在體育等藝能科，讓英文反客為主，引發學生反感等事。但在這次調查中，沒有任何縣市認為雙語教育減低學生學習表現、學習動機。

《親子天下》也建議，在各縣市積極提升校數、老師數之際，更要從學生學習的本位思考，關注學生們是否真的對世界產生好奇，能運用雙語能力打開眼界，以及如何提升雙語環境中的學習品質。

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