熱吻滾床爆乳熟女！基隆消防局長認了「老婆也知道」：已沒有來往

▲基隆市消防局長向永財坦承婚外情，認了曾與小三交往1年。（圖／讀者提供）

圖文／CTWANT

基隆市消防局長向永財遭踢爆外遇美魔女，多張接吻照被曝光，爆料者還指控，女方經常以向永財的名義到處借錢，而向永財雖承諾會幫忙處理，但事後卻擺爛置之不理。針對偷吃醜聞，向永財認了有婚外情，但與女方只交往一年，並懷疑有人入侵他的電腦，取得私密照後再投書媒體，揚言查出竊取者後將提告。

一名匿名爆料者向本刊提供，多張向永財與一名長髮女子的親密照，只見2人不僅甜蜜約會、臉貼臉自拍，甚至在床上激情熱吻畫面讓人看了臉紅心跳，雙方關係顯而易見。該名爆料者更控訴，女方打著「情夫」的消防局長招牌四處借錢，儘管向永財聲稱會出面解決，但卻遲遲不還錢，怒酸向永財當官過超爽，「有小三爽、有錢拿，在外面騙吃拐幹...這麼好康的事，什麼時候輪到我們小老百姓？」

▲向永財懷疑有人入侵他的電腦，揚言查出竊取者後將提告。（圖／讀者提供）

婚外情曝光後，向永財接受《民視新聞》訪問時坦承，他確實外遇有小三，但被妻子發現後就已主動切斷聯絡，2人只談了1年的地下戀情，「我那時候事情發生以後就沒有來往，我老婆也知道，就知錯必改啊」，同時澄清自己與女方並無金錢來往，更沒有要幫忙還錢一事。

至於為何私密照會被流出？向永財透露，自己的辦公室電腦疑似遭人駭入，取得私密照後再爆料給媒體，目的就是要讓他名譽掃地，控訴該名竊取者已涉犯妨害秘密罪，目前已經向警方報案，後續將採取法律行動捍衛權益。

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