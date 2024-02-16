基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出　謝國樑回應了

▲基隆市消防局長向永財遭爆婚外情，匿名爆料者提供多張向永財與一名女子的親密照片。

圖文／CTWANT

基隆市消防局長向永財遭爆婚外情，匿名爆料者提供多張向永財與一名女子的親密照片，指控向身為消防首長，卻有多餘的體力與財力養小三，質疑是否「在外騙吃拐幹」。基隆市長謝國樑16日表示，市府確實也收到相關訊息，將會請當事人向永財說明。

這名爆料者以匿名方式，至少以兩組不同的署名及聯絡電話寄出10張向永財與一名長髮女子的親密照，內容包括出遊時兩人緊貼的合照、在室內貼臉與親吻照以及在床上接吻自拍照。

▲▼2人看起來非常親密。（圖／讀者提供）

謝國樑2023年4月任命向永財為基隆市消防局長，當時基隆市議會民進黨團總召鄭文婷、副總召張顥瀚就曾質疑，向永財曾在第一大隊任職，後來調任第二大隊長，照常理應升任消防局秘書、技正或副局長，但這次的任命卻「三級跳」，而且向永財原為軍職，後來警消分家時選擇留在消防體系，也未受過簡任訓練，依法不能擔任非直轄市政府消防局長的簡任官職。

爆料者疑似與該名與向永財關係親密的女子有金錢糾紛，在爆料件中提到，女子打著情夫的招牌到處借錢，向永財聲稱要幫忙處理，但拿不出錢來；爆料者大酸說，「不知道現在當官這麼好康，有小三爽、有錢拿，在外面騙吃拐幹…這麼好康的事，什麼時候輪到我們小老百姓。」

謝國樑接受媒體訪問表示，每個人的道德操守跟工作的狀態，還是一定要穩定，市府有收到相關的訊息，也會請當事人來說明，並要給當事人一個機會說明清楚。

延伸閱讀

▸ 薪水比丈夫高3倍卻遭3度出軌背叛 妻子超心寒怒提休夫

▸ 6旬婆婆想法超前衛…除夕竟提議年夜飯吃「這個」 新手人妻氣到笑

▸ 今北台明顯轉涼 明起高壓迴流「暖熱如春」連6天