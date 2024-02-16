過年強收保護費不成...丟鞭炮炸卡拉OK店　台南2屁孩4小時被逮

記者林東良／台南報導

台南麻豆區1家卡拉OK店，2月初遭2名不詳身分歹徒索討保護費不成，竟在店外丟擲燃放鞭炮，又持球棒砸毀店內設備，被害人心生恐懼15日向麻豆分局報案，警方受理後報請檢察官指揮偵辦，並聲請拘票，不到4小時即將2名犯嫌查緝到案，偵訊後依恐嚇取財、公共危險及毀損等罪嫌送辦。

▲台南市警麻豆分局破獲向店家勒索保護費未果，憤而燃放鞭炮朝該店丟躑及持球棒砸店恐嚇的林嫌2人到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方指出，林姓犯嫌平時不務正業，春節時想向該卡拉OK店索取保護費不成，竟於2月14日凌晨趁店內無人之際，獨自攜帶鞭炮朝該店丟躑，意圖恐嚇店家，並於15日夥同李嫌前往該店後，持球棒侵入及毀損店內物品，造成店家損失。店家15日向麻豆分局報案，警方受理後隨即組成專案小組擴大偵查，經調閱周邊監視器循線追查，鎖定歹徒所使用的交通工具，以車追人，交叉比對，掌握作案歹徒身分應為25歲林姓及21歲李姓等2嫌，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，不到4小時即將林姓等2人緝捕到案。

麻豆分局分局長章振國表示，公權力不容挑戰，絕不允許轄內有任何暴力行為擾亂社會秩序，將持續針對暴力犯罪等重大案件嚴正執法，也呼籲不法份子切勿心存僥倖或挑戰公權力，警方將強勢執法並依法究辦。