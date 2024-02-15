台南120元海鮮炒飯！他打開傻眼「1無頭蝦＋1章魚」：是不是太貴了

▲有網友過年期間在台南買了一份120元的海鮮炒飯，質疑「是不是太貴了？」引起熱烈討論。（翻攝自爆料公社二社）

圖文／鏡週刊

台南有許多美食和小吃，不過不管在何處都可能有踩雷的經驗，就有網友抱怨買了120元的海鮮炒飯，份量卻讓他質疑「是不是太貴了？」照片曝光後也引起熱議。

一名網友昨（14日）在臉書社團「爆料公社二社」發文表示，自己到一家餐飲店買飯，先前沒有完全沒買過，店裡也沒照片可以看，也知道做餐飲業的辛苦和利潤，「這樣的海鮮炒飯120元，就一隻沒有蝦頭的蝦一塊章魚，是不是太貴了？」

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照片中可見海鮮炒飯被裝在紙碗中，飯量看起來不多，米飯的顏色看起來炒得不太均勻，海鮮的部分則是有一尾去頭的蝦子，以及一塊章魚（有網友反映應為中卷），還有少許洋蔥、蔥花、蛋等，原po也透露是在現場買的，並不是叫外送。

網友看到120元海鮮炒飯的真面目，紛紛表示「炒飯顏色看起來也不均勻，蠻失敗的」、「過年期間正常現象」、「近年台南的食物普普，配上價格，CP很低」、「就當作買到雷餐了，去網上留負評加上原因，下次別再光顧就好了」。

還有網友說，「這是中卷，如果是章魚會更貴」、「那蝦感覺是吃剩的」、「這份量還真少」、「應該是是溫體蝦&溫體魷」、「我以為只有炒房貴，想不到炒飯也跟進了」。

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