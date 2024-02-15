陳俊翰初二離世享年40歲　陳建仁痛心：會有更多「俊翰們」完成未竟志業

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

中央研究院法律學研究所博士後研究學者、民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。陳俊翰也身兼行政院人權保障推動小組委員，院長陳建仁表達痛心與不捨，他表示，相信會有更多的「俊翰們」繼續完成他的未竟的志業，而政院也將持續推動強化保障身障者權益的政策。

民進黨15日表示，陳俊翰因疑似感冒引起併發症，2月10日前往台大醫院新竹分院急診，雖經醫護人員極力搶救，仍於2月11日凌晨不幸逝世。民進黨說明，民進黨聞訊感到無比震驚與悲傷，陳俊翰的家人低調辦理後事，年節期間未對外公布，今日委由民進黨黨中央代為發布消息，感謝各界關心，也請給家屬空間處理相關事宜。

陳俊翰是台灣首位罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師，前年取得美國密西根大學法學博士學位，如今在中研院法學研究所擔任博士後研究學者，更被民進黨提名為不分區立委，位列第16名。

行政院發言人林子倫15日表示，有關行政院人權保障推動小組委員陳俊翰律師辭世的消息，院長陳建仁聞訊感到非常痛心、遺憾與不捨，陳俊翰律師奮鬥勵志的生命故事，廣為人知，他無畏萬般艱難，無懼受身所限，仍然勇敢挺身捍衛人權，讓許多人得到正面的啟發與激勵。

陳建仁說，雖然陳俊翰律師尚有許多使命尚未完成，不過他對於身障者權益保障的奮發精神，絕對不會因為他的離開而停止，相信會有更多的「俊翰們」繼續完成他的未竟的志業，而政院也將持續推動強化保障身障者權益的政策。

陳建仁也請陳俊翰律師的家屬節哀保重，尤其是陳媽媽一生陪伴俊翰，不離不棄，在在見證母愛的偉大，要特別向陳媽媽及其家人致上最高的敬意與最深的哀悼。