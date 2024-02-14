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晚安小雞柬埔寨園區遭毆　館長點出5疑點：一定把對方拍下來

▲▼晚安小雞闖柬埔寨園區遭毆，館長點出5疑點。（圖／翻攝自館長直播）

▲晚安小雞闖詐騙園區遭毆，館長曝5疑點「真的被修理，傷勢應該更重」。（圖／翻攝自館長直播）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅「晚安小雞」12日開直播，聲稱闖入柬埔寨詐騙園區「凱博園區」拍攝，結果遭人抓住痛打一度失聯，直到13日才再次直播向粉絲報平安，由於過程中出現不少疑點，引起網友爭論直播真實性。對此，「館長」陳之漢也提出5點質疑，若有人拿槍試圖攻擊自己，他一定把鏡頭朝著對方拍攝，把自己與對方都拍下來。

「館長」陳之漢13日晚間在YouTube直播時，聊到網紅「晚安小雞」在柬埔寨詐騙園區遭毆打事件時，他感嘆，人不做死就不會死，現在人為了當網紅、為了要有流量，這麼辛苦的嗎，他以前就跟大家聊過，想當網紅有各式各樣的途徑，真的不要玩到這麼危險或把自己弄得很「奇怪」。

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他接著放出「晚安小雞」12日在凱博園區直播，還有13日逃出園區後直播的2段影片，雖然沒有直言影片造假，但他也提出了數個疑點，質疑「晚安小雞」遭人追逐時，直播畫面依然維持的非常好，若是真的在拚命狂奔，畫面早應該亂成一團，其次是一邊跑一邊不斷講話，「深怕大家不知道你在哪裡」。

▲▼劉宇席分享了晚安小雞失聯、逃跑的地點，明明有經過度假酒店，卻不入內求救。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

▲館長分析，園區人員若真的要「修理」人，晚安小雞臉部或身體應該要有血跡、大量傷口或瘀青才對。（圖／翻攝臉書／晚安小雞）

除了上述2點疑點外，館長還質疑，園區人員若真的要「修理」人，晚安小雞的傷勢應該會更嚴重，應該要有血跡、大量傷口或瘀青才對，但晚安小雞的臉上幾乎沒有什麼傷勢，另外若有人拿槍試圖攻擊自己，他一定把鏡頭朝著對方拍攝，一定會把自己與對方都拍下來，最後則是為什麼「晚安小雞身上的錢都被搶走，結果手機卻沒有被搶走？」

館長最後說，如果這件事情是真的，他先在這裡跟晚安小雞道歉，但若這件事情最後查出來是假的，「是假的就好玩了，真的揚名國際，台灣有人想紅這樣玩，真的是丟臉丟到柬埔寨」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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