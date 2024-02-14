龍年開運7大招！內褲穿這5種顏色旺翻

▲龍年招財七招學起來！（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李芷萱／綜合報導

農曆春節期間，許多民眾會到財神廟拜拜、希望新的一年能賺大錢，不過除了拜財神，居家風水也可能會影響自身財運。知名風水命理專家林海陽老師便分享，龍年開運招財的七個撇步，讓大家新的一年都能財源廣進。

林海陽在youtube頻道分享龍年招財七大招，第一是可以在門口左右兩側放兩瓶礦泉水，再擺放一個聚寶盆並在其中放5塊金條，形同金水相生、五路生財；第二是多穿吉祥招財顏色的內褲，像是紅色、米色、金色、白色和湖水藍，以及多吃健康的食物，例如五穀米、五色食物，肉類最好是魚肉，水果最好是番茄、芭樂、蘋果、橘子和葡萄，蔬菜則是什麼都可以。

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第三是每天回家往家門口的聚寶盆放錢，金額不限，這象徵為家庭創造財庫，公司也適用，林海陽提醒，聚寶盆除了不要黑色，其他顏色可以；第四是記得在家裡的房間或辦公室的房間放聚寶盆或皮夾，若是用皮夾，記得選擇沒有脫皮、拉鍊能正常使用的錢包，再每天存放一些錢當錢母（不限金額），不過記得錢母不可以花掉。

第五是將米甕換成有蓋子且不是透明的，且不可以把米甕放在爐灶或洗菜台下，否則容易破財；第六招是可以在家門口左右各掛上一串葫蘆五帝錢，並把門口地毯換成紅色，形成九五至尊格局；第七是出門可以帶著一大一小的招財包包或錢包，裡面可以放招財符或錢母，也可以去大廟裡用大錢換小錢，再用紅包包著放入皮夾裡。

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