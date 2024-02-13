　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

▲吳男配合復健醫學科密集復健，同時進行高壓氧療程，傷口組織修復快速，不到半年已能恢復正常行走。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲吳男配合復健醫學科密集復健，同時進行高壓氧療程，傷口組織修復快速，不到半年已能恢復正常行走。（圖／羅東博愛醫院提供）

記者游芳男／宜蘭報導

31歲吳姓男子因重大車禍導致右腳掌遭撞擊骨肉全散，僅皮膚相連，送至醫院急救時情況慘不忍睹。羅東博愛醫院骨科足踝專科醫師王秋猛為其清創、縫補骨骼血管肌腱，花費9小時接合精細足踝組織。在妥善急救與積極復健下，吳男免於截肢命運，半年後能走能跑，為斷肢接回、功能重建的成功典範。

吳男當時凌晨開車不慎打滑，撞向對向來車，車頭全毀，踩煞車的右腳也連帶受創，劇烈撞擊下腳踝95%斷裂，包含腳骨、血管、肌腱、神經全斷，右腳與身體僅薄薄皮膚相連，斷肢險噴飛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下肢末端足踝組織複雜精細，重建難度高，且緊急送抵醫院時，吳男斷肢處沾滿油污和砂石，原本面臨截肢命運，但羅東博愛醫院骨科足踝專科醫師王秋猛收案後，評估仍有機會將斷肢接回重建。醫療團隊把握黃金時機，1小時內手術團隊到位後，備妥手術室即展開馬拉松接合手術。

為防止細菌感染，在斷肢接回前，醫護人員花費長時間將沾滿機油、砂石的傷口髒污一一剔除，接著王秋猛醫師將斷骨處以4根骨釘固定，並依序縫補接回肌腱、神經、血管共10餘條組織；一旦骨骼接合錯位或肌腱血管神經對接錯誤，可能導致組織壞死，手術難度極高。

▲羅東博愛醫院足踝關節專家王秋猛醫師將斷骨處以4根骨釘固定，並由整形外科林祁岷醫師進行血管顯微等手術，救回足踝。（圖／羅東博愛醫院提供）

▲羅東博愛醫院足踝關節專家王秋猛醫師將斷骨處以4根骨釘固定，並由整形外科林祁岷醫師進行血管顯微等手術，救回足踝。（圖／羅東博愛醫院提供）

「足踝是下肢重要關節，結構繁複精細，必須對後足解剖構造有十足了解把握才能準確接回斷肢。」王秋猛醫師表示，他將斷肢大部分接回並縫補後，由整形外科林祁岷醫師帶領團隊接續進行血管顯微手術，手術過程將近9小時。術後3天觀察傷口無感染惡化壞死，顯見清創確實、斷肢重建成功、感染科抗生素組合投藥精準。

後續吳男配合復健醫學科密集復健，同時進行高壓氧療程，傷口組織修復快速，3個月後就能拆下鋼釘練習走路，4個月後即重回工作崗位，不到半年已能恢復正常行走、重拾生活步調，外觀與常人無異。

羅東博愛醫院院長王文斌表示，羅東博愛醫院具備完整精實的急重症醫療量能，為每一位病人爭取最大可能性，此次有賴骨科、整形外科、感染科、手術室、復健醫學科團隊介入與合作，才能成功救治斷肢個案，不只接回還恢復足功能，完成幾近不可能的任務。

ET快訊
遊富國島被丟包　「無名英雄」現身！火速救走23人
「校花級星二代」2年沒工作！　烏來餐廳打工
比市政還累！蔣萬安代班太太「一打三」　嚇：趕快提前上工
青青突宣布！　賣79萬IG帳號
快訊／女獨攀雪霸摔谷身亡！　勇消救援也墜谷
快訊／第三張2000萬刮出！　父女嚇傻：財神爺真的到了
國旅真的無優點沒救了？　PTT曝「1超強好處」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

男吃花枝丸噎死相驗結果出爐　家人悲痛搶救...現場畫面曝光

酋長隊逆轉衛冕成功！泰勒絲衝下場熱吻男友

4男狂嗑1公尺必勝客巨大披薩　13mins暴風完食！爽拿1萬元

「國樂正妹」歷經人生變動轉行當房仲　曝：收入翻5倍

鬆獅蜥讓飼主幫脫皮！　乖巧不動過程超療癒❤

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

你相信算命嗎？引發正反兩派熱議　網友：算命不代表你很脆弱或迷信

過年吃太多？在家「這樣動」簡單助燃脂

青龍年運勢大逆轉！　1生肖「犯五鬼」注意

8縣市低溫特報！今晚明晨「下探10度」

過年不怕無聊！Google輸入關鍵字「爽玩7款小遊戲」　小精靈爆懷念

外送員慘摔車「一輩子不能再跑」　釣出同行比慘：3年開了4次刀

31歲男出車禍左足踝被削平　9hrs馬拉松精準接合...恢復功能

新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

溫班亞瑪生涯第2次「大三元」用火鍋達成　馬刺輕鬆斬暴龍

松井裕樹日、英、西、韓四聲道受訪　嚇到來訪媒體

過年遊富國島被丟包　「無名英雄」出手！火速救走23人

飼主PO照嘆「我養的貓長得有點怪」　變形紙箱笑噴千人：是大橘貓

歐開合唱團憶炮炸往事！主持人揭「終極暗黑」鞭炮玩法

台北燈節年後正式登場　蔣萬安：好好體驗在地特色

劉謙春晚因他出包！　尼格買提崩潰問「要重播幾次」　央視回應了

驚艷！　陸95後網紅「改造」鄉村奶奶變時尚超模

她一開「LINE新功能」抓夫外遇　小三5年照片全曝光　

別再只是許願身體健康！「35條Checklist」即日啟動　真正養成健康生活

一包不到11元 東森幣折後最低897元

生活熱門新聞

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

屏東男違停買飲料！她反錄影大喊：檢舉達人在這

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

忘年會高衩妹熱舞！長官祭1萬要護理師明年跳

14縣市低溫特報　2縣市有6度以下機率

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

除夕夜婆婆指定菜色　新手媳婦傻眼了

3星座桃花滿滿　真愛甜蜜到白頭

更多熱門

相關新聞

才剛拜九華山！男駕駛飯後恍神　6鐵道迷遭撞傷

才剛拜九華山！男駕駛飯後恍神　6鐵道迷遭撞傷

今（12）日下午1時許，苗栗縣三義鄉雙湖村火車站前路口發生車禍，54歲邱男開車要去火炎山，疑似精神不濟恍神，偏離車道撞到6名等車的民眾和接駁公車，詳細事故原因仍待調查釐清。

即／6鐵道迷路邊遭撞　休旅車失控釀禍再衝接駁公車

即／6鐵道迷路邊遭撞　休旅車失控釀禍再衝接駁公車

女騎士疑精神不濟　跌落阿里山公路水溝

女騎士疑精神不濟　跌落阿里山公路水溝

台語歌手大年初二自撞火燒車　踹玻璃逃生最新狀況曝

台語歌手大年初二自撞火燒車　踹玻璃逃生最新狀況曝

女騎士詭異左偏！遭後方駕駛撞上　她人車噴飛送醫

女騎士詭異左偏！遭後方駕駛撞上　她人車噴飛送醫

關鍵字：

宜蘭羅東博愛醫院車禍右腳掌被削平

讀者迴響

熱門新聞

台網紅闖柬埔寨KK園區遭暴打！

即／國1北向民雄交流道3車連環撞　回堵6K

晚安小雞柬埔寨直播失聯！「找不到人」導遊也失蹤

越南地接社還原始末：只一直說要匯了

快訊／07：58規模4.4地震　最大震度4級

年輕妹出門「改拿1款包包」！一票人超愛：輕又能裝

初三初四「差很大」！1圖看今晨天氣　鄭明典：整個反轉

初四迎神！踩「5禁忌」恐敗光財運

「財神爺對我微笑」　高雄父女刮中2000萬元頭獎

初四了！清晨6℃「下波變天降9度」　強冷空氣時間曝

吃花枝丸噎死相驗結果出爐　悲痛搶救現場畫面曝

女部落客遭丟包越南　凌晨還在找飯店過夜

「晚安小雞」直播扮豬仔闖詐騙園區！驚見血手印　遭暴打失聯

初四接神7禁忌！小氣恐害整年財運衰

木星拉提手術失敗：超像開山老妖

更多

最夯影音

更多
金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios

金門保生大帝廟擲筊賽！　5歲童連10聖筊奪冠獲Vios
唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

唱完日本演唱會搭噴射機回美！　泰勒絲「天價VIP席」看男友球賽

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

跟團去越南富國島慘遭丟包　近300人回不來！觀光署將徹查

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

台南正統鹿耳門聖母廟走春　桃園遊客「遛龜」超吸睛

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

櫻花妹沒拿吸管喊no straw　聽翻譯進超商講稻草糗大！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面