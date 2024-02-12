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芬蘭總統決選　前外長認敗由前總理當選

▲芬蘭國家聯合黨（National Coalition Party）總統參選人史塔布（Alexander Stubb）。（圖／達志影像／美聯社）

▲史塔布當選總統。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

芬蘭前總理史塔布今天贏得總統大選，他的對手前外交部長哈維斯托承認敗選。幾乎所有選票都已經完成計票。

法新社報導，在芬蘭國家廣播公司（Yle）預測史塔布（Alexander Stubb）會得到51.4%選票後，哈維斯托（Pekka Haavisto）告訴史塔布，「好的，亞歷山大（史塔布的名字），恭喜成為芬蘭第13任總統」。

約430萬名選民在國家聯合黨（National Coalition Party）籍的史塔布和以獨立候選人身分參選、綠黨（Green Party）籍的哈維斯托之間做選擇。

逾98%選票開出後，史塔布得票率為51.7%。

在哈維斯托承認敗選後，史塔布說：「這是我生命中最榮耀一刻。」

歐洲地緣政治環境瞬息萬變，這將成為新國家元首的主要挑戰。相較於總理，僅具有限權力的此一職務必須行使芬蘭武裝部隊最高統帥之責，並與政府共同引領外交政策。

2022年俄羅斯侵略烏克蘭後，赫爾辛基與莫斯科關係惡化，促使芬蘭放棄數十年來軍事不結盟政策而於去年4月加入北大西洋公約組織（NATO）。

與芬蘭擁有長達1340公里邊界的俄羅斯隨即警告將會採取「應對措施」。

赫爾辛基大學（University of Helsinki）政治學博士後研究員希里馬奇（Theodora Helimaki）告訴法新社：「我們剛加入北大西洋公約組織的事實意義重大，因為在芬蘭創建北約機構以及它看起來像什麼，很大程度上會是新總統的任務。」

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