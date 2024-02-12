春節到期罰單繳費延長2／15　新北交裁處：多利用行動支付

▲新北市交通事件裁決處呼籲春節假期到期罰單多利用行動支付繳款。（圖／新北市府提供，下同）



記者詹宜庭／台北報導

今年農曆春節假期長達7天，新北市交通事件裁決處表示，2月8日起至2月14日到期的交通違規通知單，繳費期限將自動延長至2月15日；如屬新北市管轄的案件且應到案日為春節期間，可於2月15日上班日繳納。

新北市交通事件裁決處宣布，今年春節假期期間到期的交通違規通知單，繳費期限將自動延長至2月15日。處長李忠台提醒，民眾可以在超商櫃檯或透過多元代收管道支付交通違規罰鍰，包括嗶嗶繳、Line Pay Money、橘子支付、元大銀行APP、街口支付、樂購蝦皮、永豐銀行繳費網等電子支付APP或監理服務網即時繳納罰鍰，或至各大超商利用多媒體機辦理。但對於不得郵繳的交通違規案件，民眾則得到罰單所註明的裁決機關臨櫃洽辦，無法透過上述代收管道繳納罰鍰。

李忠台處長也呼籲，由於春節聚會多，千萬不可酒駕，因為酒駕被查獲者，違規罰鍰必須等到上班日後才能繳納，被扣車輛也要等上班日才可領回，且這段期間車輛保管費仍按日計費。此外，新法規定酒駕駕駛人，車主會有連帶處罰，車牌將一律吊扣2年，強調民眾千萬不要以身試法。