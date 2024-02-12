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初四「接神」7禁忌！小氣恐害整年財運衰　1地點勿裸體

▲▼年,走春,拜拜,香爐,減香,拈香,祭拜,祭祀,信仰,求神問卜,宗教,插香,參拜。（圖／記者李毓康攝）

▲年初四又稱「接神日」，今年想要財運亨通，有7大眉角要注意。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

2月13日（農曆正月初四）每逢農曆大年初四，家家戶戶最重要的事情就是「接神、接財氣」。對此，命理專家楊登嵙提醒，有些傳統習俗與禁忌需要遵守，若不小心觸犯禁忌，一整年的財運恐怕離你遠去。

楊登嵙表示，俗語說「初一早，初二早，初三睏甲飽，『初四接神』，...」，大年初四是眾神重臨人間的日子，人稱「接神日」，而有「送神早，接神晚。」的說法，也就是送神要一大清早，而接神在下午也不遲，接神一般在中午12點過後，或是遲至傍晚5點前也沒有關係。

以下是楊登嵙整理大年初四「接神」要遵守的禁忌。

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一、 不出遠門

初四灶王爺會查戶口，盡量不出遠門，民眾要待在家以鞭炮迎接。

二、 不用針線

由於從初一到初四，商家都會歇業，傳統習俗建議這段期間最好不要使用針線，婦女這段時間也最好不要用針線。用針線補衣物象徵補破洞，一年都會一直補，而針有煞氣，年節應避免使用。

▲▼針線,裁縫針。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲初四盡量別用針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

三、 廚房「裸體」

灶神為廚房之神，因此不可以在廚房「裸體」或換衣服。

四、 不要小氣

接神當天不要太小氣！要將家裡好吃的東西分給親朋好友、鄰居，如果過度小氣，財神則會遠離，財走了，人緣也變差。

五、 廚房不可吵架

不可在廚房罵小孩或爭吵，以免灶神生氣，引發官訟是非。

▲▼ 吵架,情侶,夫妻。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲初四在廚房吵架恐會引發官訟是非。（示意圖／翻攝自unsplash）

六、 廚房不可行房

在廚房行房會影響夫妻或情侶感情，甚至造成婚外情。

七、 爐灶要整潔

爐灶不要堆東西，有剩菜剩飯要整理乾淨。「吃折羅」就是把過年剩下的飯菜做成大雜燴，可以依據菜色，用油炸、燉煮、烹煮等方式製作，因此每家的菜色都會有獨特風味，裡面會有濃濃的「家的味道」，而「吃折羅」也代表著勤儉持家。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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