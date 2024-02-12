捨韓國練習生「念建中資優班」…3年後上醫學系又重考　終圓音樂夢

記者楊惠琪／台北報導

就讀台北藝術大學音樂與影像跨域學系3年級的鍾承典，國中放棄到韓國當練習生的機會，就讀建中數理資優班；建中畢業考取國防大學醫學系，卻決定重考一圓音樂夢，求學階段兩度抉擇，現在以藝名程典在個人音樂平台發表作品，讓擔任新北市永和國中校長的父親鍾兆晉，也肯定兒子追求夢想的決心。

鍾承典來自書香世家，父親是國中校長，母親是生物老師，從小展現科學天賦，國小就拿下全國科展獎項，但也從未放棄對音樂的熱愛，學鋼琴、愛唱歌，也嘗試音樂創作。國中為了幫同學壯膽，一起報名韓國娛樂公司來台徵選活動，竟通過第一階段甄選，後來因考取建中數理資優班，決定放棄到韓國當練習生的機會。





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▲鍾承典（左）從小學就是科展常勝軍。（圖／鍾承典提供）

鍾承典就讀建中資優班期間，跟著中研院教授做實驗，高一曾拿到台灣國際科展獎項，一度也把台大醫學系列為人生志向，但他也沒放棄音樂夢，高中熱衷學校合唱團演出、接下編寫建中畢業歌、MV的拍攝工作，參與創作的建中畢業歌《別說你忘了你還想念》仍傳唱至今。

鍾承典應屆學測成績原本可錄取國防醫學系，但後來決定轉戰法律系，以台大法律系為目標，結果指考考上政大法律系。他坦言，因為台大迷思，決定重考，但也就在準備重考的那一年，聽到自己內心真正的聲音，原來那些年努力過的科展「只是會做，不是想做」，而音樂夢一直在心中滋長著。

▲鍾承典求學階段兩度抉擇，現在以藝名程典在個人音樂平台發表作品。（圖／鍾承典提供）

鍾承典不只愛唱歌、喜歡創作，也對專業的錄音工程充滿興趣，後來決定成為北藝大第1屆音樂與影像跨域學士學位學程學生，為了說服父母，還製作簡報說明報考決心。他說，音樂不只是夢想、興趣而已，更是一門專業，也可以變成很賺錢的職業，他把科學和音樂結合，投入錄音工程領域，一樣可以成為音樂領域的工程師。

鍾承典以全方位的音樂製作人為目標，除了持續在幕前發表音樂作品外，也從事音效設計、錄音製作工程，目前已實際參與《粽邪3：鬼門開》、《我的麻吉是個鬼》、《商魂》等影視作品，大學還沒畢業，工作邀約就不斷。

鍾承典的求學階段做了兩次抉擇，先是捨棄到韓國當練習生，就讀建中資優班；後來又放棄醫學系，回頭擁抱音樂夢。他說，之前曾覺得自己好像繞了一大圈，但從音樂到科學，與其說是繞了一圈，不如說這些夢想一直沒有遠去，反而找到重新組合的方向，「在音樂創作的領域，多虧了高中科學累積的養分」。他也建議考生，挖掘自己真正的興趣，然後擇其所愛，愛其所選。

談到資優生兒子的志向選擇，鍾兆晉說，身為教育工作者，經常在各種場合強調「讓孩子天賦自由」，輪到自己的小孩面臨抉擇，更要放手讓孩子自在遨翔。他也會以兒子的自身經驗，勉勵更多考生，勇於自我探索，大步邁向未來的求學與職涯人生。





▲建中資優班畢業的鍾承典，鼓勵考生挖掘自己真正的興趣，擇其所愛，愛其所選。（圖／鍾承典提供）