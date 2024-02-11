韓國空軍9架黑鷹明台灣現身！　過境高雄小港

▲韓國空軍黑鷹特技隊12日過境台灣。（圖／翻攝自Facebook／The Republic of Korea Air Force Aerobatic Team, Black Eagles 블랙이글스，下同）



文／中央社

知情人士今天表示，新加坡航展將登場，3批次的韓國空軍黑鷹特技飛行表演隊T-50教練機12日上午將過境高雄小港國際機場，加油整補後飛往新加坡參與航展，同行的亦有韓國空軍C-130運輸機。

新加坡航展將於2月20日至25日登場，知情人士告訴中央社記者，韓國空軍黑鷹（Black Eagles）特技飛行表演隊T-50教練機將於12日上午過境高雄小港機場，加油整補後飛往新加坡準備參加航展。

知情人士提到，明天共3批次、9架的黑鷹過境高雄小港國際機場，首批3架將於明天上午11時10分降落、第二批3架為上午11時30分降落、第三批3架為上午11時50分降落，預計下午3時前全數離場，在台灣停留時間近4個小時。

除了黑鷹外，另有1架韓國空軍C-130先於上午9時40分過境小港，待黑鷹全數於下午3時前起飛後才會離場。

黑鷹飛行表演隊隸屬韓國空軍，正式部隊編號為第239特技飛行中隊，成立於1967年，1978年解散，1994年再次成立，後於2007又被解散，2009先換裝T-50，但2011年專用的T-50B表演機才正式亮相，機身使用黑、黃、白塗裝。