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社會 社會焦點 保障人權

除夕載婆婆回養護中心！媳婦開車碰撞救護車　她卡後座命危急搶救

記者蔡佩旻、陳韻如／雲林報導

雲林斗南新光一街與大展路口除夕夜發生一起嚴重事故！48歲沈姓女子年夜飯結束後載年約70歲的婆婆返回養護中心，途中卻與民間救護車發生碰撞，劇烈撞擊造成救護車翻車、轎車右側撞毀，而救護車上4人受困，轎車女駕駛及後座婆婆也受困。警消獲報到場，緊急出動破壞機具救援，其中婆婆被救出後無生命跡象，送醫搶救後恢復心跳，目前仍在加護病房救治中。

▲▼ 雲林轎車碰撞救護車 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名女子載婆婆回養護中心，途中與救護車發生碰撞，婆婆受困後座一度失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這起事故發生在昨天晚上8時30分左右，沈女開車載著婆婆準備返回養護中心，卻在事故路口與一輛載著病患準備轉院的民間救護車發生碰撞，而猛烈撞擊造成救護車翻覆、車頭全毀，而轎車則是右側嚴重凹陷。

▲▼ 雲林轎車碰撞救護車 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲救護車車頭全毀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消獲報趕抵現場，發現救護車駕駛、隨車人員、患者及家屬4人受困，而沈女及婆婆也受困在轎車內，緊急出動破壞機具將6名傷者全數救出送醫，其中婆婆被救出後沒了生命跡象，經搶救後已恢復心跳，但目前仍在加護病房救治中。

初步了解，雙方均無酒駕情事，而當時救護車有鳴笛，且路口號誌也有運作，詳細的事故原因以及相關肇責仍有待警方進一步調查釐清。

▲▼ 雲林轎車碰撞救護車 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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