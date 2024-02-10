初一清晨9.4℃　3圖看「冷氣團拜年」最冷剩8度

▲春節天氣變化。（圖／中央氣象署，下同）

記者葉國吏／綜合報導

大年初一大陸冷氣團、輻射冷卻影響，持續發威，今晨最低溫出現在新北淡水9.4度，中部以北、宜蘭只有10度；初二、初三部分地區僅剩8度。水氣持續減少，氣溫略微回升，這波冷氣團影響到初三，初四氣溫回升、日夜溫差大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲低溫特報。

中央氣象局針對全台14縣市發佈低溫特報：

【橙色燈號(非常寒冷)】

新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

基隆市、彰化縣、南投縣、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

大年初一水氣持續減少，除了東半部地區、恆春半島以及西半部山區偶有零星降雨之外，其他地方恢復成多雲到晴的天氣；溫度方面，持續受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及宜蘭低溫只有10、11度，其他地區13-15度，彰化以北、南投及宜蘭局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請大家務必做好保暖工作，白天氣溫略為回升，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19-24度。

年初二、初三（11日、12日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部日夜溫差大，預計台南以北及宜蘭低溫只有8-10度，其他地區14、15度，請大家務必做好保暖工作；各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨，11日南部山區亦有零星降雨。

大年初四（13日）起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；大年初四、初五（13日、14日）各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。