巧克力罐藏新興毒品「毒梅錠」　高雄男被逮瞎扯：超商買的

▲巧克力罐暗藏新興毒品「毒梅錠」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名24歲的黃姓男子因開車路上違停，引起巡邏員警上前關切，沒想到意外發現他身上的巧克力塑膠罐中，放的不是巧克力，而是新興毒品「毒梅錠」。黃男被警詢問時還一度辯稱「朋友超商買的」，但最後經毒品檢測後露餡，當場遭警逮捕偵辦。

新興分局前金分駐所員警3日2時許執行巡邏勤務，行經前金區中正四路與瑞源路口時，發現一輛自小客車違停於紅線處，遂上前攔查。

眼尖員警發現24歲駕駛黃姓男子攜帶一罐包裝稍舊的巧克力塑膠罐，但內容物卻不是熟知的巧克力糖果，而是混和型毒品「毒梅錠」。

▲▼巧克力罐被拿來藏毒，高雄男被逮瞎扯：超商買的。（圖／記者賴文萱翻攝）

起初員警詢問內容物時，黃男甚至一度表示是朋友在超商買的，企圖混淆視聽，不過經過員警以毒品檢測試劑檢測，結果呈現第二級毒品陽性反應，當場遭警逮捕偵辦，並查扣「毒梅錠」7顆（總淨重8.72公克）。

全案依法將黃嫌逮捕並移送臺灣高雄地方檢察署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。警方呼籲，新型態毒品包裝精美，又偽裝成常見的零食糖果，民眾切勿食用來路不明或成分不明的食品，以免惹毒上身。