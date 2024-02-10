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「5生肖」慘了！2024犯小人「被騙、破財」...恐衰一整年

新的一年5生肖需要多加注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲命理師點名5生肖在2024年犯小人。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

時序已邁入2024龍年，不少民眾很關心新的一年運勢發展。對此，命理老師湯鎮瑋在YouTube頻道分析點名「5大生肖」，在2024年恐犯小人衰整年，搞得身心俱疲，不論是工作職場或家庭環境裡，都可能出現讓你覺得「日子特別難過」的人事物。湯鎮瑋也提醒上榜的鼠、牛、虎、狗、龍5生肖，要學習如何趨吉避凶。

1.生肖鼠

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生肖鼠在2024「三合年」，會有一些工作上或賺錢的機遇，甚至有發展突破的機遇，算是充滿轉折和轉機的一年。那位什麼會犯小人呢？原因出自於「五鬼星」這顆老鼠屎入座，導致當感覺運勢正旺時，生活中就會冒出老鼠屎，出現牽絆與累贅，讓你感覺左手賺進的錢、右手又噴出去，財富上有左進右出的感覺，好運氣無法持續或長久地留在身邊。

而且生肖鼠在新的一年也容易遇到豬隊友，雖然工作上機遇很多，但就莫名其妙需要在事業上與同事共同承擔很多共業，變成你的絆腳石，讓你身心俱疲累得要死。因此必須隨時保持警戒，當事情越做越順時也千萬不能鬆懈，要隨時保持警戒，不能太過大意而未注意細節、自我膨脹，否則恐功虧一簣。

2.生肖牛

因「勾絞星」入座，使得生肖牛容易陷入複雜的人際關係，想要避開生活事業被搞得一團亂，首先得潔身自愛，假設已經有另一半的人，交友時必須保持警戒與距離、懂得避嫌，並小心一些鴻門宴、桃花陷阱。此外，你也要特別留意，不要插手別人的閒事，包括家人朋友但不關你的事情，雖可能已經看不慣的點，或忍了某些人很久，但介入與自己無關的事、或給太多意見，容易公親變事主，搞得自己裡外不是人。

生肖牛在2024年會需要注意內心會有很多小劇場，在人際關係裡容易吃醋，見不得好朋友、好閨密、伴侶跟別人比較好，而覺得自己被孤立、不被對方尊重和重視。可以在今年多提升內在、充實自己以提升自信心，也要學著在人際關係中放手，讓彼此獨立成長，避免人情上的壓力。

3.生肖虎

生肖虎在2024年舊是充滿責任的1年，可能是來自家庭或職場上的壓力，或你想在2024年想要更上一層樓，並有所突破。尤其在人際關係上也會給自己這樣的責任，因此背負太多壓力而喘不過氣，因此所謂的犯小人就是來自於很多的包袱，還會遭遇很許多無妄之災，雖然在新的一年只求「多一事不如少一事」，但偏偏就會遇到很多事情，別把自己搞得像神力女超人或救世主。

湯鎮瑋因此建議生肖虎，有時間與心力就多到戶外走走，可藉此內觀、靜心，讓自己沉澱後再出發，可以排除很多複雜的人事物。今年就是你動起來的一年，也是衝刺或轉換環境的一年，都考驗著你做事的智慧。此外，新的一年也要多留意家中長輩、小孩的健康，並共同承擔「家庭共業」，家人這輩子都會是你的功課。雖然在這中間會有些感嘆與無助，但也不要把家人當成小人，不妨替自己轉念，給予正能量，也是種消業障、還債的方式。

4.生肖狗

生肖狗2024「正沖太歲」，面臨許多衝擊或突如其來的變化，因此開始會感到莫名煩燥，必須學會培養耐心，在障礙煩腦中去轉成菩提的智慧。2024年是自我成長、發揮所長的一年，但生肖狗很多事情千萬不能急躁，當你一心想改變某件事或突破某種狀態時，大環境不允許你這麼做，若硬要執行，除了把自己搞得疲憊不堪外，別人也會覺得你為什麼在瞎忙，甚至會遇到被人落井下石的現象。

因此湯鎮瑋建議，新的一年要保守謹慎、維持現狀，在做任何決定前不要急著尋求突破，可先徵求各方意見，當遇到朝夕令改的公司政策或觀念大相逕庭、讓人忍無可忍的長輩時，請展現你的耐心。正沖太歲這年要冷靜、別搞叛逆或鐵齒，否則恐讓小人趁虛而入，像是要多注意詐騙事件，尤其是網路、資安、帳戶方面的安全，投資方面也要謹慎，否則小心破財。

5.生肖龍

生肖龍2024是「本命年」，不過犯太歲不代表所有事情都往壞的方向發展，而是要學會自己多創造一些好事發生，例如在太歲年結婚生子，就是有喜無災的道理，也能提升運氣，這對生肖龍來說是「最佳轉運法」。要避免小人的方式就是不要自討苦吃、沒事找事做。你可能遭遇職業倦怠、想要改變創新，多嘗試雖是好事，但不要超出自己的能力範圍，否則是自找麻煩。

湯鎮瑋建議生肖龍多多嘗試都是好事，不要超出能力範圍就好，可以出門旅遊、學習第二專長，多看書也是不錯的改運法，或買自己喜歡的物品。但要特別要注意口舌是非，有時說話太直接，就容易得罪人。

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