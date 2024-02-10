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北市詐騙「投資型」居冠！財損12.2億　這組最狠撈1.5億

▲▼ 錢幣、金幣、鈔票。（圖／民眾提供）
▲北市查獲12組詐騙集團都騙超過千萬，這一組最狠海撈1.5億。（圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

詐騙集團近年猖獗，其中主要以投資詐騙造成民眾鉅額損失，北市警方也統計，2023年間共計接獲4008件詐欺案，其中財損高達12.24億元，主要以詐騙投資為首，其中騙走上千萬的詐團共有12團，最狠的一組是13人詐團，合作騙走47名被害人，財損達1.5億元。

北市警方指出，2022年共計發4044件詐欺案件，造成民眾財物損失達8.25億元，2022年主要被以假檢警或者假冒公務員進行詐騙為主，2023年詐欺案減少為4008件，但詐騙金額卻高達12.24億元。

警方表示，雖然詐欺案件發生數減少，但詐騙金額卻突破10億，主要係因為投資型詐騙日趨盛行，詐騙集團看上被害人取巧心態，以投資為名義要求被害人注資大筆資金，最後要出金時再用各種藉口補錢，或者乾脆不演了，直接封鎖被害人。

警方強調，2023年共計查獲12組詐騙集團，均騙走被害人達上千萬，排行第3的詐團有17人到案，12名被害人損失達1005萬元；第2名則是30名嫌犯騙走12名被害人1160萬；第1名則是有13名嫌犯，騙走47名被害人1.5億。

警方指出，被逮的詐騙集團前3名，主要都是集團性犯案，牽扯被害人幾乎遍布全國，且另外9起被害總金額達上千萬元，也都是因投資詐騙引起，所以呼籲民眾在投資或者交付現金時，務必注意確保是否落入詐團圈套，如果有相關疑慮，可以撥打警政署165反詐騙專線、鄰近派出所求證。

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