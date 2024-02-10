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過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

▲▼年夜飯,圍爐,過年,親戚,團圓,年菜,海鮮,鴨肉,雞肉,吃飯,聚餐,家族。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲過年團聚，親戚問一堆問題，讓人感到煩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

生活中心／綜合報導

農曆新年是一家團聚的時刻，除了家人團圓，也會趁著假期期間和親朋好友見面，面對有些長輩的提問，可能會讓你感到措手不及，究竟是那些問題，過年期間最好就不要問，避免踩雷。

No.10：不記得我了嗎？

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過年期間遇見遠方的長輩親戚，對方可能劈頭就問「不認得我啦，怎麼不叫人啊，你小時候我還抱過你的！」被問的人通常只能傻笑還是傻笑。

No.9：考第幾名？

若是家中有正在求學階段的孩子，可能從小學一路問到大學，如果大人是善意的詢問就還好，要是有比較心態，可能也會讓孩子感到很受傷，畢竟成績也不能代表一切，良好的品性跟生活習慣才是更重要的。

No.8：現在在哪高就？

剛踏入社會工作，親戚就會問「你現在做什麼工作啊？」、「在哪裡上班啊？」、「薪水如何啊？」等，讓人感到壓力山大。

No.7：什麼時候要生小孩？

通常會發生在還沒生孩子的夫妻身上，長輩常會問「什麼時候要生小孩，趕快生一個給父母媽抱孫子」，如果只生一個，就會問「再生一個弟弟或妹妹作伴」。

No.6：何時要買房子？
房價節節高漲，平常生活已經不容易，買房子成了許多人遙不可及的夢想，長輩隨口來一句，恐造成孩子心中很大的壓力。

No.5：考試考得如何？

長輩問「研究所考得怎樣？」、「國考考得怎樣？」等問題，考生壓力已經很大，最怕這些問題被親友輪番提問，希望能不提就不要提，到時候考上自然會和大家說。

No.4：年終獎金領多少？

過年經常會聽到長輩說，隔壁鄰居誰誰誰年終領了幾個月，當問題指向你的時候，如果領得多就會說「你們公司很賺錢」，如果領得少，就會說「怎麼這麼少？要不要考慮換工作啊？」

No.3：薪水怎麼樣啊？

過年團聚場合中，這個敏感的話題經常被搬上檯面，但其實在西方社會中普遍認為，問他人薪水其實是個很沒禮貌的問題，收入多的人，未必想要曝光，收入不如意的，多問只是多傷。

No.2：有沒有男女朋友？

不少長輩瞬間化身媒人，「有沒有對象啊！沒有啊？那我來幫你介紹介紹！」尤其到適婚年齡，被問到這問題實在會覺得很煩。

No.1：什麼時候要結婚？

到了適婚年齡，每到逢年過節，這個問題總是想逃都逃不了，如果回答「目前沒有打算」，可能又會被說「再不生就會變高齡產婦」、「再不嫁（娶）就會沒人要」，但仔細想想，怎麼旁人比我還著急。

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