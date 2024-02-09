老公偷吃親媽20年！人妻崩潰急驗DNA　「弟弟」竟是2人私生子

▲人妻意外發現老公與自己的媽媽不倫戀，最後離婚收場。（示意圖，Pakutaso）

圖文／鏡週刊

國外一名人妻驚爆自己婚姻中的小三竟然是自己媽媽，更讓她難以置信的是，親媽還為自己的老公生下雙胞胎兒子，這段不倫戀曝光後讓2個家庭都破裂，最後她也與母親跟「弟弟」斷絕往來。

一名40歲人妻在論壇Reddit發文爆料家醜，揭發自己母親與老公的不倫戀，原本她的父母是高中情侶，自己則是15歲就與小她1歲的老公交往，17歲她就懷孕當媽媽，與老公一起住在娘家。

她透露婚後父母就將祖父母留下的牧場轉交給他們經營，娘家在隔壁增建房子，父母在新房建好後搬進去住，三代同堂的生活原本十分美滿。事情的轉變發生在她懷第4胎的時候，某天她返家時竟目睹母親跟老公赤裸躺在床上，最糟糕的是，當她的大女兒聽到吵架聲趕來時，也親眼目睹了整個不倫場面。

事後，原PO老公坦承剛結婚就被岳母勾引，這讓原PO內心一震，想到自己媽媽在她婚後隔年就生下1對雙胞胎，懷疑自己弟弟血緣關係是否不正常。於是決定進行DNA測試，沒想到DNA測驗結果確認自己以為的雙胞胎弟弟，其實居然是老公跟岳母的私生子。

這樣不堪的真相讓原PO感到晴天霹靂，也壓垮2段婚姻，最後父母與她都選擇離婚，但她從未想過曾經是高中情侶的父母婚姻會如此不堪收場。而且自己母親被抓姦在床後，還惱羞成怒辱罵她是妓女，也羞辱全家人。最後，自己母親因法律規定而無法拿到贍養費，原PO也和母親、弟弟斷絕聯繫。

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