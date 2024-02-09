新北男童走失...土城警抱著他沿路找　返家甜喊「阿嬤好想你」

▲土城暖警抱男童送他返家 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市土城警分局員警日前巡邏時，獲報有迷失兒童，員警見男童驚恐的站在路邊，於是將男童抱起，沿路讓男童認路，隨著男童引導員警走入一棟公寓內，發現一戶住家門半開，小男童立即熟門熟路地走進去，在屋內的奶奶聽到聲響立即跑出來看，才發現男童自己跑出門，非常感謝員警的幫忙，讓男童能平安的回家。

土城分局金城派出所接獲民眾報案，在明峰街有迷失男童，員警到場後看他不知所措的站在路邊，詢問附近的鄰居也都表示沒有見過，員警先安撫男童，並將他抱起沿路讓男童認路，在員警溫暖的懷中，男童漸漸放下心防，並指引員警進入一棟公寓，上樓後發現有一戶住家大門半開，男童開心的表示到家了，在屋內的奶奶聽到外面的聲響慌忙得跑出來查看，男童一見到奶奶便大喊「阿嬤我好想你」。

經了解5歲男童睡醒後，突然想找在外工作的媽媽，便獨自偷偷跑出去，但一出門就失去方向也找不到回家的路，所幸有熱心民眾幫忙報警，才讓男童得以順利回家，員警也提醒家長要多注意孩子的狀況，確認沒有其他需要協助後離去。

土城警分局呼籲，婦幼安全宣導十分重要，平時應建立相關犯罪預防觀念，家中若有年幼孩童切勿單獨在家，應由大人陪同，可教導孩童走失時至附近派出所或便利商店請求協助；民眾如發現疑似走失兒童，亦請立即撥打110通知警方，一同協助孩童返家。