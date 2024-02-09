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搭機還在低頭追劇？TikTok爆紅小訣竅　「嘔吐袋」讓你解放雙手

▲▼搭機還在低頭追劇？TikTok爆紅小訣竅　「嘔吐袋」讓你解放雙手。（圖／翻攝自TikTok）

▲利用機上的嘔吐袋就能輕鬆做出手機架。（圖／翻攝自TikTok）

記者張方瑀／綜合報導

搭飛機時總以為椅背上的嘔吐袋沒什麼用途，但實際上它卻有一大妙用，有網友就自創「嘔吐袋手機支架」，讓人在搭乘長途飛機時，不用一直拿著手機，能夠解放雙手追劇。

根據《紐約郵報》報導，TikTok用戶＠dropdeadthreads在個人頻道上傳了一支「終極搭機技巧」的影片，教網友如何好好利用機上的嘔吐袋，只要將嘔吐袋夾在手機和手機保護殼之間，然後將袋子用餐桌夾住，就能做出一個簡易的手機支架，輕鬆解放雙手。

@dropdeadthreads Netflix and chilling on the plane ✈️ #airplanehack #netflixandchill #belfasttiktok #fypageシ #lifehackvideo #lifehackstiktok #travelhack #traveltipsandhacks #airporthacks ♬ Formula 1 Theme - Brian Tyler

這個方法立刻在社群引發熱潮，英國航空公司EasyJet甚至也做出了類似的教學影片，澳洲比價網站Canstar的財經專家札霍斯（Effie Zahos）也在社群網站X分享，她在搭機時就曾看到有其他乘客這樣做，「我原以為嘔吐袋只是用來裝嘔吐物的，結果我看到了這個巧妙的DIY手機架秘訣，不需要購買昂貴的手機架…嘔吐袋就能做到。」

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