比手術還痛！皮蛇不用忍了　羅東博愛「高頻熱凝療法」有解

▲▼羅東博愛醫院疼痛特診李政憲醫師說明，為受皮蛇之苦的病人進行「高頻熱凝療法」解決皮蛇疼。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

72歲的林女士自2023年10月開始深受「帶狀疱疹(俗稱：皮蛇)後神經痛」之苦，神經的刺痛和抽痛感使她久久無法入眠，疼痛難奈的情況下各處就診找解方。幸運求診於羅東博愛醫院全人疼痛照護中心，經李政憲醫師以「高頻熱凝療法」治療後，疼痛大幅改善，她激動說：晚上終於能好好睡上一覺，再也不用因為疼痛而影響睡眠品質。

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羅東博愛醫院表示，根據研究，50歲以上成人，三分之一的人會得過帶狀皰疹，其中並且有30%的病人可能會發展出「疱疹後神經痛」。羅東博愛醫院全人疼痛照護中心李政憲醫師說明這樣帶狀疱疹併發症其實相當常見，當病人得到帶狀皰疹後，即使皮膚表面的水泡形成痂皮並痊癒，也有可能產生併發症「疱疹後神經痛」。

疼痛表現包含持續的灼痛、尖銳和刺痛，嚴重影響患者的日常生活，可能產生持續三個月以上。疼痛程度和持續時間在年長患者中更加嚴重並且更難治療。目前健保針對帶狀泡疹神經痛有提供藥物給付，但若療效不佳或者藥物副作用太多則可以考慮「高頻熱凝療法」。

「高頻熱凝療法」是一種疼痛介入治療，利用一支極其細小的電極針，在X光影像的引導下將電極針放置於受傷神經組織旁邊，緊接著，電極針再透過電流在針間部位引發的電磁場，引導磁場內的組織細胞進行分子運動，進一步產生熱凝效應或者電磁效應。這個過程會降低疼痛的感覺傳入大腦，平均減少一半以上的疼痛並且平均持續六個月以上。治療過程無需進行全身麻醉，也不用住院治療或禁食。治療後的傷口僅如同抽血般的針孔大小，且病人可以維持正常的生活工作節奏，無需特別請假或休養。

「高頻熱凝療法」成功率高，效果的持續時間則會根據病情的嚴重度有所不同。李政憲醫師特別提醒，若病人在使用藥物治療後，疼痛並未得到緩解，又或者復健治療效果並不理想的情況下，可以考慮透過「高頻熱凝療法」來改善疼痛狀態，從而打破疼痛的惡性循環。目前可適用高頻熱凝療法的病症包含: 脊椎退化性疾病、關節退化疾病、疱疹後神經痛、糖尿病神經痛、三叉神經痛、臟器疼痛、幻肢痛等等。

李政憲表示，院方的全人疼痛照護中心為東部唯一獲得台灣疼痛醫學會認證的「介入性疼痛治療訓練中心」，整合各專科疼痛問題，2021年開設疼痛特診至今，解決長者、低頭族等各族群有疼痛困擾卻找不到對應門診，幫助民眾揮別長年疼痛。

李政憲呼籲隨著年紀增長，身體各項機能將逐漸退化，因此，建議大家保持良好的生活習慣，飲食要營養均衡，並進行規律的運動或復健，而帶狀皰疹的神經痛在疼痛等級上屬於重度疼痛，若止痛藥的效果有限，目前健保可補助「疱疹後神經痛」病人使用「高頻熱凝療法」來擺脫疼痛，有需求病人可就醫疼痛特診與醫師諮詢評估治療規劃。