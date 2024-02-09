吸麻吸到ㄎ一ㄤ！日男開窗從4樓跳下亡　毒友全看傻

▲男子疑似因為吸食大麻產生幻覺，因此墜樓身亡。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本2021年曾經發生一起詭異墜樓事件，一名男子從東京都澀谷區一棟建築的4樓窗戶墜落，經確認死者為在事故地點打工的22歲工讀生。然而其親友皆表示，他沒有自殺的動機，現場也沒有打鬥痕跡。事後法醫從死者體內驗出大麻成分，確定他生前曾與朋友一起吸食大麻。警方判斷，根據現場情況，死者可能是在大麻的幻覺作用下才會墜樓，並導致死亡。

根據《讀賣新聞》報導，調查人員透露，該名22歲男子生前在事發的澀谷區宇田川町某住商混合大樓4樓的義大利餐廳打工，然而他2021年5月21日凌晨5點左右卻從4樓義大利餐廳的窗戶墜落大樓旁的地面，樓高約12公尺，由於頭部受到劇烈撞擊，受到重傷，而被送往醫院後仍不治身亡。

事發時間在義大利餐廳的營業時間之外，但是警視廳經調查卻發現，當時店內還有其他6名10至20多歲男性，全是死者的朋友，於是對他們進行了問話。死者友人則解釋稱，一行人從前一天晚上便開始喝酒，同時也有吸食大麻。」

警方懷疑，6人疑似是因為擔心呼麻被發現，因此在事發後，第一時間在警察到達之前，將大麻銷毀或是吸食完畢。儘管警方未在店內查獲大麻，不過事後其中4人的尿液中驗出了大麻成分。

6名男子中有多人聲稱，「死者生前的狀況有些奇怪，所以我們讓他躺在沙發上休息，但突然間他起身跑出去，自己打開窗戶跳了下去。」調查人員並未在現場發現死者與他人發生打鬥的痕跡，經過調查也並未發現死者有自殺動機。

警視廳已對7人取得大麻的渠道與吸食原因展開調查，但由於當時的《大麻取締法》並未規定吸食就可取締，因此警方最終未能逮捕4名尿液中檢測出大麻的男性。

厚生勞動省指出，大麻的有害成分會對大腦產生影響，同時可能引起幻覺和記憶障礙。然而在年輕人之間，對於大麻卻有錯誤認知，使得他們普遍認為「大麻是安全的」。

根據警察廳數據，光是2020年被檢舉非法持有大麻的5034人中，就有約70%是未滿30歲的年輕人。所幸厚勞省已於2021年初決定，設立大麻使用罪，以打擊違法吸食大麻的犯罪行為。

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