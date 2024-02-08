冷氣團強襲小年夜10°C↓來了！　8縣市「低溫警報」番薯頭開始發白

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今天（8日）入夜起預計有另一波水氣移入，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生機率，加上強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫12至14度，其他地區13至17度，一直到明天除夕（9日）各地仍有局部短暫雨，天氣濕冷，氣象署針對全台8縣市發布「低溫特報」，苗栗以北、金門局部地區有10度或以下低溫發生。

氣象署今夜10時25分發布「低溫特報」，今日至明日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，苗栗以北及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

●橙色燈號（非常寒冷）

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

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氣象署預報，明天受華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨，今晚至明晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率，預計下半天開始水氣逐漸減少；若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

受強烈大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫11度，其他地區約13至15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16至18度，南部及台東19至22度。