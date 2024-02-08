台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區

▲最高檢察署旁的櫻花樹，每年春節前後綻放深淺不一的花朵，被稱為台北市最美櫻花樹之一。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位於台北市司法特區裡的最高檢察署，是指揮全國檢察署及檢察官的領導中心，很多人不知道，這座檢察官最高指揮部旁有個轉角花園，台北市最美麗櫻花樹之一就在其中。每年春節前後，只要溫度適宜，總會盛開朵朵深淺不一的櫻花，這裡的美，綠繡眼最知道，總是不請自來，歡喜地在櫻花枝椏上覓食嬉戲，吸引眾多鳥友們齊聚搶鏡頭，綠繡眼蹦跳穿梭櫻花間的可愛嬌態讓路過民眾也忍不住駐足欣賞，這是新春捎來、萬物復甦的魔法時刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲每逢櫻花花季，綠繡眼及白頭翁總要飛到櫻花枝椏上覓食嬉戲，讓人忍不住駐足欣賞。

這棵櫻花樹在2011年間，由時任檢察總長黃世銘購入種植，在歷任檢察總長及員工悉心呵護下，已成為司法特區裡最美的風景之一。美好的櫻花哪能獨厚綠繡眼呢，花兒本來就是上天裝飾世界的小美好，每逢櫻花花季，紅嘴黑鵯及白頭翁也要飛到櫻花上，享受這乍暖還寒的當下，迎接造物之神賜給大地的夢幻。春雨過後，向後梳著花輪頭的黑冠麻鷺夫妻，經常比肩穿越轉角花園，高聳入雲的中東海棗不是他們的菜，隱身繁花草地的蚯蚓才是可口大餐。

如果說最高檢察署外面的轉角花園，是園藝師傅搭配大自然的傑作，那麼一樓大廳裡的巨幅「奉法者強則國強」海報看板，則是彰顯最高檢察署和全國檢察官打擊不法的決心。在檢察總長邢泰釗規劃下，19位帥哥美女檢座身穿紫色法袍，傳達檢察官守護正義、維護選舉公正的決心，凝聚司法與國民的一體感。至於衍生的桌曆公益商品，由最高檢以最儉約方式，自行設計、撰稿、編排而成，才在國家書店上市兩周就洛陽紙貴，1千份桌曆早已銷售一空。

▲檢察總長辦公室外的走廊，掛有草書墨寶及受刑人的砂畫，為最高檢增添不少文藝氣息。

誰說法律人嚴肅而冰冷，檢察總長辦公室外走廊，有幅燙金裱框的草書墨寶，這是最高檢察署同仁的傑作，最高檢察署發行的公益桌曆，其中印光大師：「菩薩畏因、眾生畏果」謁語，也出自同一位書法家的手筆。至於對角牆上的沙畫，則是受刑人巧思勾勒的最高檢大樓圖像，一筆一畫都是改錯向善的懺悔與重生。

迎春賀歲的五彩燈籠當然是不可少的，來自宜蘭監獄的更生人早就準備好了，製作一長串的五彩燈籠，把最高檢一樓大廳妝點得繽紛喜氣。電梯口兩側的Q版佛陀和觀世音菩薩花燈，一樣是宜監受刑人團隊的傑作，謀殺不少手機晶片的容量。宜監的花燈技術在全台監所首屈一指，也是各地花燈比賽的常勝軍。最高檢察署很早就發掘他們的專長，引進大廳做為春節擺設，搭配大廳裡的巨幅「奉法者強則國強」海報看板，展現既現代又傳統的司法魔力。

▲最高檢察署大廳的七彩花燈，是宜蘭監獄受刑人的傑作，左側牆上有檢察官巨幅看板，相當吸睛。

延伸閱讀

▸ 司法散步1／最高法院暗藏打卡熱點 這首詩提醒法官勿忘初心

▸ 過年拜廟2／彩繪臉譜畫燈籠 小朋友遊街打造木柵元宵節品牌

▸ 新住民過年2／台灣對新住民友善 羅美玲新會期推《國籍法》修法