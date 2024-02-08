　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區

最高檢察署旁的櫻花樹，每年春節前後綻放深淺不一的花朵，被稱為台北市最美櫻花樹之一。（圖／項程鎮攝）

▲最高檢察署旁的櫻花樹，每年春節前後綻放深淺不一的花朵，被稱為台北市最美櫻花樹之一。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位於台北市司法特區裡的最高檢察署，是指揮全國檢察署及檢察官的領導中心，很多人不知道，這座檢察官最高指揮部旁有個轉角花園，台北市最美麗櫻花樹之一就在其中。每年春節前後，只要溫度適宜，總會盛開朵朵深淺不一的櫻花，這裡的美，綠繡眼最知道，總是不請自來，歡喜地在櫻花枝椏上覓食嬉戲，吸引眾多鳥友們齊聚搶鏡頭，綠繡眼蹦跳穿梭櫻花間的可愛嬌態讓路過民眾也忍不住駐足欣賞，這是新春捎來、萬物復甦的魔法時刻。

每逢櫻花花季，綠繡眼及白頭翁總要飛到櫻花枝椏上覓食嬉戲，讓人忍不住駐足欣賞。（圖／翻攝最高檢官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲每逢櫻花花季，綠繡眼及白頭翁總要飛到櫻花枝椏上覓食嬉戲，讓人忍不住駐足欣賞。

這棵櫻花樹在2011年間，由時任檢察總長黃世銘購入種植，在歷任檢察總長及員工悉心呵護下，已成為司法特區裡最美的風景之一。美好的櫻花哪能獨厚綠繡眼呢，花兒本來就是上天裝飾世界的小美好，每逢櫻花花季，紅嘴黑鵯及白頭翁也要飛到櫻花上，享受這乍暖還寒的當下，迎接造物之神賜給大地的夢幻。春雨過後，向後梳著花輪頭的黑冠麻鷺夫妻，經常比肩穿越轉角花園，高聳入雲的中東海棗不是他們的菜，隱身繁花草地的蚯蚓才是可口大餐。

如果說最高檢察署外面的轉角花園，是園藝師傅搭配大自然的傑作，那麼一樓大廳裡的巨幅「奉法者強則國強」海報看板，則是彰顯最高檢察署和全國檢察官打擊不法的決心。在檢察總長邢泰釗規劃下，19位帥哥美女檢座身穿紫色法袍，傳達檢察官守護正義、維護選舉公正的決心，凝聚司法與國民的一體感。至於衍生的桌曆公益商品，由最高檢以最儉約方式，自行設計、撰稿、編排而成，才在國家書店上市兩周就洛陽紙貴，1千份桌曆早已銷售一空。

檢察總長辦公室外的走廊，掛有草書墨寶及受刑人的砂畫，為最高檢增添不少文藝氣息。（圖／劉耿豪攝）

▲檢察總長辦公室外的走廊，掛有草書墨寶及受刑人的砂畫，為最高檢增添不少文藝氣息。

誰說法律人嚴肅而冰冷，檢察總長辦公室外走廊，有幅燙金裱框的草書墨寶，這是最高檢察署同仁的傑作，最高檢察署發行的公益桌曆，其中印光大師：「菩薩畏因、眾生畏果」謁語，也出自同一位書法家的手筆。至於對角牆上的沙畫，則是受刑人巧思勾勒的最高檢大樓圖像，一筆一畫都是改錯向善的懺悔與重生。

迎春賀歲的五彩燈籠當然是不可少的，來自宜蘭監獄的更生人早就準備好了，製作一長串的五彩燈籠，把最高檢一樓大廳妝點得繽紛喜氣。電梯口兩側的Q版佛陀和觀世音菩薩花燈，一樣是宜監受刑人團隊的傑作，謀殺不少手機晶片的容量。宜監的花燈技術在全台監所首屈一指，也是各地花燈比賽的常勝軍。最高檢察署很早就發掘他們的專長，引進大廳做為春節擺設，搭配大廳裡的巨幅「奉法者強則國強」海報看板，展現既現代又傳統的司法魔力。

最高檢察署大廳的七彩花燈，是宜蘭監獄受刑人的傑作，左側牆上有檢察官巨幅看板，相當吸睛。（圖／劉耿豪攝）

▲最高檢察署大廳的七彩花燈，是宜蘭監獄受刑人的傑作，左側牆上有檢察官巨幅看板，相當吸睛。

延伸閱讀
司法散步1／最高法院暗藏打卡熱點　這首詩提醒法官勿忘初心
過年拜廟2／彩繪臉譜畫燈籠　小朋友遊街打造木柵元宵節品牌
新住民過年2／台灣對新住民友善　羅美玲新會期推《國籍法》修法

 
ET快訊
快訊／玉山下雪了！　積雪5公分
聽鸚鵡的話　中年男挑剩的刮刮樂中100萬
獨／士林夜市「3D萌虎」驚傳被查封　著作權歸屬鬧雙胞
過年紅包給多少？「最新行情曝光」　2原則3禁忌一次看
快訊／持刀搶蘆洲彩券行20萬！　「雨衣大盜」今晨落網
「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺：不敢搶電視
英鋼琴家：中國客鬧場讓我更激進！　親還原「鋼琴門」始末
台灣提拉米蘇捲驚見「姐夫」紅到國際　泰700萬粉網紅也轉發

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／玉山下雪了！強烈冷氣團發威　積雪5公分

年後不發胖！營養師公開過年6天吃法　初一、初三可斷食

龍年8方法招財！　包紅包1眉角「錢會再回頭」

台灣提拉米蘇捲驚見「姐夫」紅到國際　泰700萬粉網紅也轉發！

小年夜「灶王節」5禁忌一次看　第1項很多人做不到

過年打麻將注意！　牌桌犯「9禁忌」恐輸到脫褲

台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區

盤點「上個龍年」全球大事！台灣占3項　馬雅人竟預言世界末日

快訊／小年夜返鄉！　國三南下一早竹南-大山塞爆

年齡尾數沒9也衰？2024年8生肖「逢九」變數大　5+3招趨吉避凶

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

Energy合體《紅白》獻首秀！　牛奶「大風車」炸全場

快訊／玉山下雪了！強烈冷氣團發威　積雪5公分

年後不發胖！營養師公開過年6天吃法　初一、初三可斷食

龍年8方法招財！　包紅包1眉角「錢會再回頭」

台灣提拉米蘇捲驚見「姐夫」紅到國際　泰700萬粉網紅也轉發！

小年夜「灶王節」5禁忌一次看　第1項很多人做不到

過年打麻將注意！　牌桌犯「9禁忌」恐輸到脫褲

台北市「最美櫻花」曝光！　竟然就在中正區

盤點「上個龍年」全球大事！台灣占3項　馬雅人竟預言世界末日

快訊／小年夜返鄉！　國三南下一早竹南-大山塞爆

年齡尾數沒9也衰？2024年8生肖「逢九」變數大　5+3招趨吉避凶

「康樂股長」王義川接掌政策會　賴清德給他這個任務

確保春節油、水、電不中斷　國營事業每日1.5萬人待命

梅西辣妻粉絲破3900萬狂賺私房錢　運動服秀火辣身材、Tiffany珠寶是日常

快訊／日本「敦賀核電廠」竄濃煙！　渦輪廠房排風扇冒火花

男突跌倒！一查膀胱冒「高爾夫球結石」　醫揭1觀念惹禍：很多人都有

快訊／玉山下雪了！強烈冷氣團發威　積雪5公分

無敵年終！　台南小資女驚喜刮中頭獎300萬元

聽鸚鵡的話　中年男挑剩的刮刮樂開心中100萬

迎接新年　小修補大改變！DIY技巧打造溫馨家

美軍無人機深入巴格達　擊殺真主黨指揮官

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

冷氣團挾雨彈強襲！小年夜雨最猛低溫探8°C

西布特羅1公克要價百萬？　醫澄清：不到10元

2024年3星座　有機會閃婚

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

8生肖逢九變數大　5+3招趨吉避凶

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

4生肖過年財運爆　命理師曝刮刮樂秘技

年三十將消失5年　天文館解釋原因

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

快訊／小年夜返鄉！　國三南下一早竹南-大山塞爆

小年夜「強烈冷氣團」來襲今晨11℃　2縣市大雨

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

黃子佼公開道歉　孟耿如回應：勇敢面對

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

黃子佼公開道歉旅法網紅　「一直深深感到抱歉」

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

Lisa飛美國與男友家人度假「同框畫面」被拍

冷氣團挾雨彈強襲！小年夜雨最猛低溫探8°C

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面