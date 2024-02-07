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別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

記者潘姿吟／台北報導

生意囝歹生。李明珊開門見山：「我從小就是在賺錢，跟積極賺錢的路上。」人生與賺錢如影隨形的她，國小、國中開始展現出做生意的天份，「主要是因為我們家做生意！」

她的家境其實不差，「不過，我爸給我們的觀念就是，你想要什麼東西、就要自己賺！不讓小孩予取予求。」話鋒一轉，她靦腆笑說，「我覺得應該是個性問題。」她很清楚，「爸爸想用『不讀書就要自己賺錢』這句話來壓制我，可是殊不知，我的反應是：『哦！是你說的哦！』不讀書要幹嘛？賺錢嗎？那我去賺錢！」讀書給不了的成就感，她在做生意的路上找回動力。

行動派的生意鬼才

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她知道，自己不一樣。「就是人講的鬼仔囝啊！」父親「福哥」李慶福説她，想什麼就做什麼，一下就會學會，也因此，年紀輕輕的她，就把日子活得很用力。

「我小時候超愛錢！」李明珊高中時，應徵童裝店店員時，老闆滿臉疑惑：「妳一個高中生，會賣童裝嗎？」她到滿臉驕傲說著輝煌的業績，一天30萬營業額，「只要進門，絕不放過。」但再追問她當時打工的時薪，她燦笑：「80塊錢！」

▲▼李明珊將烏魚子切片，連蒜苗串成一串，在八卦山上熱賣。（圖／記者沈君帆攝）

▲李明珊將烏魚子切片，連蒜苗串成一串，在八卦山上熱賣。（圖／記者沈君帆攝）▼李明珊的父親「福哥」李慶福，經營水產事業，也從事烏魚子買賣。（圖／記者林挺弘攝）▲▼李明珊家裡就有烏魚子工廠，每到冬天，廣場上曬滿烏魚子。（圖／記者林挺弘攝）

升大一的那一年暑假，她對自家烏魚子工廠動起了腦筋，搬走家裡的3箱烏魚子，數量約莫上百片，「我一直在想，這3箱到底要怎麼利用？」當時，彰化八卦山風景區的天空步道剛完工，她鎖定觀光客市場，把烏魚子切片加上白蘿蔔、蒜苗，交錯用烤肉竹籤組成串。每串只有3~4片的烏魚子串，設定賣價60元。

最初，福哥對她的創意嗤之以鼻，「切片的烏魚子，一口一口吃，怎麼可能有人買？」沒想到，李明珊邊烤邊叫賣的風格，「來哦！一口烏，一口一串60，來兩串100！來喔！」再加上路邊洋溢著烤烏魚子香氣的視覺與嗅覺高度體驗，受到遊客熱烈追捧，一天完售3箱價值6萬元的烏魚子，營收20多萬元。

看到實際收益的福哥，也只能承認女兒的商業頭腦，「鬼才啦！我三個小孩，就這個比較奇怪。」

出師告捷的她，又開始盤算著，「一串串烤，太慢了，來不及切來烤給客人吃！」於是，她當機立斷，決定先在家裡烤好，用真空袋封口包裝的「一口烏魚子」誕生。

惡評總比沒有評論好

「6、7年前，看到我爸水產業的朋友，都開始陸續在做直播，我就問他有沒有想過說要做直播？」福哥卻只拋下一句話，「妳要做，自己去想辦法、要做就要做到最好。」但她坦言，自己連草蝦、白蝦、軟絲、透抽完全分不清楚，福哥才跳出來說：「只帶妳1個月，認識東西。」

▲▼丟爸李慶福帶著李明珊入門認識水產。（圖／記者沈君帆攝）

▲丟爸李慶福帶著李明珊入門認識水產。▼自創品牌直播帶貨，李明珊帶領一群高效率的團隊。（圖／記者沈君帆攝）▲▼自創品牌直播帶貨，李明珊有一群高效率的團隊。（圖／記者沈君帆攝） 
她記得第1個月，窩在鏡頭後面掌鏡看爸爸怎麼賣；第2個月，她硬著頭皮就上，「但她就是不會賣。」福哥回憶當時，總是在旁邊喊著要她照著做：「丟，妳就丟就對了！」她一直丟、一直丟，也因此丟出了名「丟丟妹」。

第1個月直播，大部分是親戚親朋好友相挺，人數大概100~200人。第2個月，李明珊接手之後，亂喊、亂丟的奇招奏效，突破350人，「那時很開心，因為我覺得我比爸爸厲害。」

此後，她再嘗試更大膽粗暴的風格，沒想到人氣持續攀升，不出幾個月，直播在線人數已經飆破千人，「我記得，當時沒有一家直播台破千人，我是第一個！就覺得很開心，這是一個成就。」好勝的她告訴自己，一次要比一次還要強，更一度揣摩性感路線。

她用堅定的眼神，回憶著那一段時期，人家看到她就罵：「長那麼醜還脫成這樣。」可是她反而開心，因為有人覺得她醜、覺得吵，就代表有人關注。這或許是源自於安親班老師的經驗，所養成的超能力。

網路時代的年輕版菜市場阿姨！

而安親班老師具備細心與耐心的特質，則反映在另一個面向，「就很多直播主，賣東西只看人數、不看留言。」李明珊注重每一位客戶的感受，「隔著手機，沒有溫度啊！」直播留言處的每一段文字，她會逐一閱讀並即時反應，讓人有互動感。

▲▼李明珊重視所有顧客留言，認為直播還是要讓人感到溫度。（圖／記者梁建裕攝）

▲李明珊重視所有顧客留言，認為直播還是要讓人感到溫度。（圖／記者梁建裕攝）

「我幫你看一下照片好不好？那個蛤蜊肉不可以煮太久，因為煮太久的話會，縮水是正常的。」「我幫你看一下是什麼問題？多功能電烤盤，兩邊各有一個開關；你要煮也要烤的話，兩個開關都要打開喔！」

她說，可能因為爸媽長年在市場做生意的關係，與客人高頻率互動的親切態度深植，即便銷售的渠道已經從實體變成網路，她仍堅持的海派式貼心，笑稱自己只是年輕版的菜市場的阿姨。

但高度互動的帶入感，不只提高了粉絲的黏著度，也有助於觀察消費者的喜好。直播賣貨經營約莫半年，李明珊注意很多顧客的疑惑，「我不會煮，看了又很想買，可是我要怎麼吃啊？」她覺得這樣不行，一定要教大家怎麼料理，即使她不擅廚藝，仍然開啟了直播料理賣生鮮的創舉。

▲▼李明珊走上直播賣水產，常常穿著性感吸引觀眾。（圖／記者梁建裕攝）

▲李明珊走上直播賣水產，因為夠狂，取得了人人稱羨的成績。（圖／記者梁建裕攝）

「早期，我是不會煮東西的！」為了拼營業額、一標接一標，加上她個性比較急，「不等食材熟，生的我也吞了。」也正因爲她的狂，曾創下月營業額破億元的驚人成績。

儘管在商業上取得了人人稱羨的成績，李明珊仍因為婚姻路上的磕磕碰碰，頻繁上媒體，影響所及是一切歸零，連名字都得丟掉。

「丟丟妹，這個名字是從彰化剛起步的時候，網友取的，婚前就有了。」聊起最擔心女兒的事，爸爸福哥激動，「厚！叫她不要，她偏要！」

在破碎的婚姻面前，李明珊直播時的豪氣與爽朗，都變成了一句話：「畢竟，夫妻一場。」

她說，「我會希望，大家對我的印象，不要停留在丟丟妹時期。我就是想要人家說，耶！妳是李明珊，妳以前叫丟丟妹對不對？反過來。」

▲▼與前夫離婚後，李明珊放棄丟丟妹的品牌，到台中創立「樓頂揪樓下」。（圖／李明珊提供）

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