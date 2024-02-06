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發展北橫觀光　桃園力推北橫地方物產創意行銷

▲桃園推北橫地方物產創意行銷

▲張善政期跨局處推廣北橫之美。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政6日於市政會議，聽取原民局「北橫地方物產創意行銷計畫-優雅生活」專題報告後表示，北橫國家風景區無論是文化、農業、觀光旅遊、原鄉及產業等，相當豐富，如同副市長蘇俊賓所建議，若將在地文化內涵納入其中，讓遊客瞭解當年原住民拓土開疆，或是外國傳教士與原住民互動的精采故事，會讓北橫觀光更具深度魅力。

市府原民局表示，「北橫地方物產創意行銷計畫-優雅生活」為「北橫風景區遊憩廊帶亮點形塑計畫」的三大主軸中之一，其中兩個主軸為觀旅局「北橫探險節行銷推廣計畫」及風景區管理處「北橫支線遊憩設計設施提升計畫」，計畫的總體目的是加強復興農產原鄉品牌，提升與觀光旅遊服務產業的鏈結與推廣。

▲桃園推北橫地方物產創意行銷

原民局指出，本計畫整合復興區（北橫沿線）地方產業及資源，並建立復興區地方創意產業聯盟，從而規劃並完成復興區地方創生基地之營運策略。在原鄉產業部分，市府辦理產業媒合，串聯旅行業及相關企業資源，協助部落自主深耕，並促進青年回流，建立原民商家跨國電商平台，開拓北橫地方物產的通路與商機。

原民局強調，市府持續透過跨局處合作，升級公共設施，並發掘北橫的潛在產業，例如：農業局輔導復興區農會，結合食農教育推廣活動，研發新創商品「水蜜桃乖乖」；觀旅局輔導原鄉露營場合法化，打造更多旅遊形式，創造北橫觀光永續發展。

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