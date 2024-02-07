「戰堂吳亦凡」吸金上億...網曬德州撲克照　驚見阿滴、丁特在場

▲戰堂吳亦凡網曬玩樂照，一張德州聚會照裡有歌手陳零九（右紅圈）、英文網紅阿滴（左紅圈)以及遊戲實況主丁特（中紅圈）。（圖／民眾提供）

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，長相帥氣酷似藝人吳亦凡，以雙面手法讓管理礦場的業主投資2500萬元成立新礦場，但是又招開虛擬貨幣、礦場相關課程招攬民眾投資，但最後不出金還辯稱全賠光了。而張姓主嫌還在網路曬出吃喝玩樂照片，甚至與知名歌手、實況直播主以及英語網紅大玩德州撲克，但他辯稱大家只是好玩，並沒有賭博。

警方調查，綽號「仔仔」的34歲張姓男子，為竹聯幫戰堂前堂主的兒子，因為長相清秀，神似知名藝人吳亦凡，被稱為「戰堂吳亦凡」，2021年9月找上29歲負責管理虛擬貨幣挖礦機、俗稱「礦場」的張姓業主，並且告知張姓業主有相關管理、經營虛擬貨幣礦場的經驗，要張姓業主負責投資第二個礦場。

張男為了取信張姓業主，另外在外面舉辦「說明會」，廣邀投資客參加，還開辦各種虛擬貨幣礦機的操作以及虛擬貨幣的買賣，如果投資客想看場地，就會帶往張姓業主的第一個礦場，告知張姓業主來參觀者都是會投資第二礦場投資者，讓張姓業主信心大增投資2500萬元。

但張男2邊吸金，除了拿走張姓業主的2500萬資金，另外還在外找投資客砸錢購買礦機、買賣虛擬貨幣，最後投資者想要變賣礦機、虛擬貨幣，張男就會以「賠光了」當作藉口拒絕付錢，如果被害人上門要錢，就會找來旗下小弟恐嚇或驅離，陸續吸引上百人投資吸金億元。

張姓主嫌是知名的黑二代，父親曾經在竹聯幫戰堂擔任堂主，事後引退江湖，但是張姓主嫌仍繼承衣缽，因為長相俊帥還有「戰堂吳亦凡」的稱號，張男平時都會在網路上曬出各種吃喝玩樂的照片，其中還包括一張正在賭桌上打德州撲克的照片，還留言「最近迷上了撲克，這裡沒有輸贏、只有消遣…」。

但是引人注意的是，發現照片中有知名歌手陳零九、遊戲實況直播主丁特、YT擁有277萬粉絲的英文教學網紅阿滴，但是張嫌在落網之後辯稱，大家只是在純娛樂，並沒有在賭錢，檢警對此說法存疑，目前仍持續清查是否有賭博嫌疑。