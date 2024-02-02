　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄驚爆族語男師「教室猥褻」至少7男童　陳其邁怒：立即停聘！

▲▼高雄地檢署 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲戴姓男師遭檢方聲押獲准 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名56歲戴姓原住民語男老師在多間國小任教，但他自2021年9月起，在多間教室猥褻男童，甚至拍照留存，受害者至少7人。高雄市長陳其邁今嚴厲譴責表示，教育局已立即將該師停聘，同時將由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者。

檢警調查，戴男為高雄多間國小聘任原住民族語老師，但他陸續在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，其中更有2名被害人遭猥褻次數至少50、60次。此外，他也曾在住處拍攝兒童性影像，並儲存在扣案電腦中。

高市府社會局於去年12月中旬獲報，立即組專案小組並主動通報全面清查，高市府教育局也立即停聘該師，全案目前進入司法偵辦程序。陳其邁對此也發聲嚴厲譴責，全案由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者，並安排心理諮商課程，保護被害學生為第一優先。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁發聲嚴厲譴責，強調將由專案小組全面清查是否有更多被害者。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局說明，此案於去年12月中旬，陸續接獲通報，第一時間報案由檢警啟動偵辦，教育局也立即將該名教師停聘，同時，派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，協助其面對司法流程，持續關懷。如果查證屬實，也會依據兒少法裁罰。

教育局則表示，知悉該案後，已立即召開性別平等教育委員會，停止該員課務，避免再與學生接觸，同時依據性別平等教育法規定籌組調查小組，調查委員全數外聘，全案刻正調查中。

至於戴師所遺課務由教育局請教育部國教署直播共學計畫平台協助專案媒合中。教育局強調，市府全力配合檢調單位，針對本案後續處理方向，將持續清查是否有其他被害學生，並針對被害學生持續輔導，提供相關資源及支持。

雄檢訊後將戴男依加重強制猥褻、兒少性剝削防制條例聲押獲准。同時也呼籲若有曾經遭受侵害學童或其家長，請勇於出面指證，協助提供更多證據或資訊，以利全面釐清案情。

ET快訊
足球小將約砲19歲正妹　她激戰2輪「下體出血亡」
過年換手機　iPhone 15 Pro現省近4千
好市多「家庭卡結帳1狀況」　主卡人被迫噴錢
快訊／柯文哲主動問「黃蔡配」　賴清德反提「游黃配」破局
26歲日本小姐淪小三！　遭已婚「筋肉醫」騙色
神魔女將慘了　判賠36萬
快訊／醫界大老身分曝光！　接到柯文哲來電
兒用爸爸平板　驚見有「阿姨親鳥照」　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

11月嬰遭溼口罩悶斃！爸悲痛同意解剖　獨自現身殯儀館全程泛淚

務農難賺見被動收入太吸睛！他投資遭騙145萬　西螺警智逮車手

父拒酒測挨罰18萬不繳！賓士車遭查封　兒先代繳10萬原因曝

騎士遇警拒檢逆向闖紅燈落跑　自撞牆壁倒地...口袋掉出海洛因

照護員疏失！新北11月嬰「遭濕口罩悶死」解剖　父悲痛現身頻拭淚

百萬人氣女神遭求償216萬！被抓包抖音開直播　一關鍵判賠理由曝

菜市場飛車搶皮包！賊拉不過買菜婦慘遭逮捕　身上還搜出海洛因

望高寮「路上互射煙火」還拍片PO網　2無聊高中生慘了...可罰3萬

帶鎮暴槍開庭！男過法院安檢警鈴大響　還搜出橡膠彈72發慘了

北市警中山分局逮天道盟5煞...囚禁恐嚇取財　酒店妹排隊受檢

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

陸女「沒衛生紙」鬧警局　控警打人狂撥110超奇葩

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

11月嬰遭溼口罩悶斃！爸悲痛同意解剖　獨自現身殯儀館全程泛淚

務農難賺見被動收入太吸睛！他投資遭騙145萬　西螺警智逮車手

父拒酒測挨罰18萬不繳！賓士車遭查封　兒先代繳10萬原因曝

騎士遇警拒檢逆向闖紅燈落跑　自撞牆壁倒地...口袋掉出海洛因

照護員疏失！新北11月嬰「遭濕口罩悶死」解剖　父悲痛現身頻拭淚

百萬人氣女神遭求償216萬！被抓包抖音開直播　一關鍵判賠理由曝

菜市場飛車搶皮包！賊拉不過買菜婦慘遭逮捕　身上還搜出海洛因

望高寮「路上互射煙火」還拍片PO網　2無聊高中生慘了...可罰3萬

帶鎮暴槍開庭！男過法院安檢警鈴大響　還搜出橡膠彈72發慘了

北市警中山分局逮天道盟5煞...囚禁恐嚇取財　酒店妹排隊受檢

路透：日本欲向川普釋訊息　盼勿與中國達成協議

11月嬰遭溼口罩悶斃！爸悲痛同意解剖　獨自現身殯儀館全程泛淚

遇校園攻擊「老師可出手阻止」！教育部最新規定曝　1情況免責

開箱／最新「相鐵飯店台北西門」！自助Check in機、日式備品自取

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

最高領15.6萬元！　失業勞工投入5大產業可領就業獎勵金

聲明全文／陳永興、柯文哲老師張金堅牽線綠白合　5點反省嘆力有未逮

李敏鎬披頭散髮見粉絲　疑似發福網崩潰：還我男神！

米可白爆乳登《紅白》　蕭景鴻虧長針眼：妳老是帶長輩出來！

緯創尾牙阿妹開唱逾萬人同歡　將斥資56億投資印度

猶豫挑幾號...聽柴犬連汪9聲　新北男子幸運刮中100萬元！

社會熱門新聞

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

即／裕隆打假球簽賭　士檢起訴14球員

涉洩偵查秘密給詐團　3律師遭聲押

過馬路遭輾！夫死妻斷肢命危　家屬跪地痛哭失聲

新莊男洗澡突遭持槍挾持　警遭衝撞「連開2槍」

即／新莊傳2嫌當眾亮槍　警方圍捕中

熱身賽就開始打假球！SBL裕隆球員10招達賭盤讓分

彰化老夫妻訪兒返家遇劫！肇事運將自責

老夫妻走斑馬線遭撞輾壓！客運車速僅8K　為禮讓對向車釀禍

賴清德警衛室少將體測不及格　鑑測官竟令下屬竄改成績

更多熱門

相關新聞

按摩師指侵還辯女方太胖　判刑3年6月定讞

按摩師指侵還辯女方太胖　判刑3年6月定讞

桃園市某養生館內的江姓按摩師，2019年在幫一名婦人按摩時，稱對方有婦科疾病，必須按摩相關穴位，最後竟趁機指侵得逞。婦人提告，江男遭逮時辯稱，是女方太胖，回拉時不慎摸到，並未性侵。最高法院審理後，認定江男有罪，判刑3年6月定讞。

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

台中男跟正妹回家看掃地機器人　進門伸出狼爪

父親過世辦喪事！男闖姪女房間亂摸

父親過世辦喪事！男闖姪女房間亂摸

電影包廂激戰12歲少女！攝影助理慘了

電影包廂激戰12歲少女！攝影助理慘了

婦調理經期遭裸胸推拿　2幼女偷看揭發色密醫

婦調理經期遭裸胸推拿　2幼女偷看揭發色密醫

關鍵字：

猥褻

讀者迴響

熱門新聞

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

驚悚瞬間曝！　老夫妻牽手過馬路遭客運輾過

16歲Lily海灘罕露小蠻腰！網：可以參加單身即地獄了

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面