高雄驚爆族語男師「教室猥褻」至少7男童　陳其邁怒：立即停聘！

▲戴姓男師遭檢方聲押獲准 。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名56歲戴姓原住民語男老師在多間國小任教，但他自2021年9月起，在多間教室猥褻男童，甚至拍照留存，受害者至少7人。高雄市長陳其邁今嚴厲譴責表示，教育局已立即將該師停聘，同時將由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者。

檢警調查，戴男為高雄多間國小聘任原住民族語老師，但他陸續在多間國小族語課教室內，利用上課機會猥褻男童，其中更有2名被害人遭猥褻次數至少50、60次。此外，他也曾在住處拍攝兒童性影像，並儲存在扣案電腦中。

高市府社會局於去年12月中旬獲報，立即組專案小組並主動通報全面清查，高市府教育局也立即停聘該師，全案目前進入司法偵辦程序。陳其邁對此也發聲嚴厲譴責，全案由專案小組全面清查、主動了解有無更多被害者，並安排心理諮商課程，保護被害學生為第一優先。

▲陳其邁發聲嚴厲譴責，強調將由專案小組全面清查是否有更多被害者。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局說明，此案於去年12月中旬，陸續接獲通報，第一時間報案由檢警啟動偵辦，教育局也立即將該名教師停聘，同時，派社工陪同被害者製作筆錄及偵訊，協助其面對司法流程，持續關懷。如果查證屬實，也會依據兒少法裁罰。

教育局則表示，知悉該案後，已立即召開性別平等教育委員會，停止該員課務，避免再與學生接觸，同時依據性別平等教育法規定籌組調查小組，調查委員全數外聘，全案刻正調查中。

至於戴師所遺課務由教育局請教育部國教署直播共學計畫平台協助專案媒合中。教育局強調，市府全力配合檢調單位，針對本案後續處理方向，將持續清查是否有其他被害學生，並針對被害學生持續輔導，提供相關資源及支持。

雄檢訊後將戴男依加重強制猥褻、兒少性剝削防制條例聲押獲准。同時也呼籲若有曾經遭受侵害學童或其家長，請勇於出面指證，協助提供更多證據或資訊，以利全面釐清案情。