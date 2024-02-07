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母植物人父又罹腦瘤！嘉義16歲高職生休學照顧2老　議員盼援手

▲▼ 嘉義高職生16歲扛起父母醫藥費 。（圖／讀者提供）

▲ 嘉義高姓高職生16歲扛起父母醫藥費及家中生活費。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉民高泰平照顧植物人妻子4年多，隨著自己去年底陸續發現罹患甲狀腺瘤和腦瘤而接受治療，讓原本吃緊的家庭經濟頓時陷入困境，年僅16歲的么子被迫休學，一肩扛起家計重擔，在嘉義知名餐廳工作賺錢養家，撐起父母親的生活、醫藥費，這兩天高泰平因肺炎住進醫院，又徒增一筆醫藥費，讓平日照顧弟弟高泰平的7旬姊姊忍不住對外求援，希望社會大眾能伸出援手，讓16歲少年減輕負擔。縣議員陳信文、梅山鄉民代表陳靖雅介入了解高家狀況，對年紀輕輕就要肩負重擔的高家小兒子感到不捨。

原本就讀嘉義高工的高家么子表示，母親倒下變植物人後，父親把梅山太平老街的麵店收起來，專心在家照顧媽媽，主要靠積蓄過日子，但家裡還有房貸，久而久之已顯得入不敷出。

高家么子說，他高一就在火鍋店打工，月賺2萬多，父親錢不夠用，就會跟他借，他跟姊姊、哥哥相差10歲、9歲，姊姊有視障，目前在民雄工業區一家公司上班，因弱勢無法騎機車往返，只能租房子，假日才會坐公車回家，能陪伴父母的時間很少，支應家裡開銷也有限，至於哥哥去年父親生病時，還有回家，之後就不見人影，傳訊也不讀不回。

高家么子坦承現階段對讀書沒興趣，加上父親生病，還是工作比較實際，餐廳老闆知道他的狀況，也會讓他多加班，現在一個月最多可以賺到4萬元，不管是媽媽相關支出或父親的醫藥費、住院費，都由他負責。

前兩天高泰平又因肺炎住院，植物人太太在大林慈濟醫院的長照服務轉介下，暫時到安養院安置，長照個管員說，高家有身障補助和老農津貼，每月有1萬多元收入，原本還勉強算過得去，因高泰平身體也出狀況，導致經濟負擔變重。

目前高泰平和植物人妻子多由高泰平大姊幫忙照料生活起居、處理大小便等瑣事，70歲的高大姊說，她年紀大了，很多事情漸漸力不從心，像弟弟未住院前，每天坐車到醫院復健，一趟車資就要400元，一個月下來就是筆龐大開銷，面對高家喘不過氣的窘境，希望能有善款協助。

日前竹崎分局梅山聯合所警員何俞儀執行勤查勤務時發現高家窘境，曾協助申請政府急難救助，並獲得幾個慈善團體幫忙，原本寒冬送暖，想讓高家過個好年，結果高泰平又住院，數萬捐款恐連付醫藥費都不夠，因高家小兒子要上班，陳信文呼籲想協助高家的善心人士與他的服務處聯繫（05-2626010）。

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