嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開　粉紫風情超療癒

▲ 嘉義縣「來嘉。不想回家小旅行」 賞「櫻榖王」河津櫻櫻王 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

位於嘉義梅山鄉太和村樟樹湖「櫻榖王」河津櫻櫻王盛開，縣長翁章梁特別起了個大早上山一覽櫻王風采，也走訪村內2間特色茶屋，感受在地喫茶小旅行。翁章梁說：「嘉義獨特的氣候造就了多元風情及獨特物產，今天觀賞櫻王的時候，剛好碰上好幾群追櫻的外來客，現場的民眾都不理我耶!因為他們都在搶拍櫻王，還有不少遊客反映說今年無法出國，反而讓他們看見了台灣本土之美。」

▲嘉義梅山太和樟樹湖櫻王盛開 。（圖／記者翁伊森翻攝）

河津櫻花期為每年1月下旬到3月中，擁有比日本典型櫻花「吉野櫻」稍濃的美麗桃粉色花瓣。在地攝影達人指出，樟樹湖的河津櫻已接近滿開(仍有很多花苞未開)，地上尚未出現落花跡象，預估下週進入全開階段，目前氣象預報天氣良好，正是賞櫻最佳時段，預估花期持續到2月初、甚至是過年。

翁章梁表示，過年要到了，今年會是個防疫年，嘉義縣的觀光旅遊有多元特色，也大多是戶外美景，比較沒有群聚或室內的高風險。

▲樟樹湖櫻王盛開，嘉義縣推「來嘉。不想回家小旅行」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁特別走訪太和村欣賞「櫻榖王」河津櫻，以及山角鐵茶屋、霧裡村2間特色茶屋。他說，嘉義縣的觀光旅遊賣的是一種感覺，「來嘉。不想回家」的感覺，一年四季、山海平原都有不同的風情美景，歡迎大家從現在到春節相揪來嘉旅遊。

梅山鄉太和村的「櫻榖王」河津櫻預估花期到2月初，賞花之餘還能體驗太和的特色茶屋，也可以到周邊的奮起湖、二延平步道、瑞里、瑞峰風景區走走，提醒遊客們一定勤洗手、戴口罩及保持社交距離，嘉義的美景不打烊，大家來嘉旅遊揪安心。

梅山鄉太和村的「櫻榖王」河津櫻交通資訊：

1、奮起湖線：國道3號下中埔交流道往中埔阿里山公路→石棹→奮起湖→樟樹湖。

2、瑞里太和線：國道3號下竹崎或梅山交流道→瑞里→太和→樟樹湖。

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