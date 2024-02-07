學者批王必勝「科學素養不足」！瘦肉精來源不明　新國會應介入調查

▲學者批評王必勝科學素養可能不足。（圖／記者洪巧藍攝）

記者許敏溶／台北報導

台糖豬肉片日前被台中市府驗到禁用瘦肉精「西布特羅」，食藥署今天（7日）複驗確定檢出「西布特羅」。但衛福部政務次長王必勝在複驗結果出爐前批評台中市府，學者指出，這次事件顯示王必勝科學素養可能不足，但王必勝是否道歉已不是重點，應盡快找出食安漏洞並解決，此事件也暴露政府在食安管理是有瑕疵，故建議由新的國會去調查此事，為民眾食安把關。

台中市府驗出台糖豬肉片含有禁用的「西布特羅」，但中央多次檢驗都沒驗出，近日變成政治口水，甚至被衛福部政務次長王必勝在複驗結果出爐前，多次質疑並批評台中市府，食藥署今天複驗確定檢出「西布特羅」，外界出現要求王必勝道歉的聲浪。

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中研院院士陳培哲指出，王必勝這幾年來問題都一樣，科學素養可能不足，對於資料了解與判讀，不是從科學觀點，而是從政治觀點。目前有問題的是台糖豬肉片，政府儘管擴大取樣結果都沒問題，但目前再次複驗結果確定檢出「西布特羅」，再次凸顯王必勝的科學專業有問題。

至於王必勝是否要為這些日子以來批評台中市府道歉？陳培哲認為，這次事件顯示王必勝對於科學知識判斷有問題，而且「王必勝會道歉嗎？」所以王必勝道不道歉現在已經不重要，道歉也無法解決食安問題，況且民眾關心的是食物安全，不是王必勝這個人。

陳培哲指出，由於現在還不知道「西布特羅」來源在哪，顯示台灣對於豬肉管理與把關是有瑕疵加上這次事件暴露出政府對食安管理有一般大眾不知道的細節與問題，望透過新國會去調查此事，把問題找出來，為民眾的食安把關。