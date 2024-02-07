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智利野火增至131死、300多人失蹤　聯合國：該國有史以來最致命

▲▼智利森林大火。（圖／路透）

▲智利森林大火死亡人數上修至131人。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

智利中部野火延燒數天，截至當地6日，死亡人數已攀升至131人，仍有300多人失蹤，死亡數預計還會進一步上升。此前，法醫部門做了79次驗屍後，確認了33具遺體身分。聯合國災難機構指出，這場毀滅性的森林大火被認為是智利有史以來最致命的一次，消防員連日以來都在努力控制160多處野火火勢。

根據美聯社報導，這場野火2日起在智利中部海灘度假勝地比納薩瑪（Vina del Mar）的東部山區邊緣地帶燃燒，在乾燥與強風吹拂之下，另外2個城鎮基爾普埃（Quilpé）與阿萊馬納鎮（Villa Alemana）也受到重創，連日火勢燒毀了智利中部與北部的大片區域，摧毀數千棟房屋和建築，社區燒成灰燼。

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

智利總統波里奇（Gabriel Boric）6日提到上述3個市鎮的居民正在經歷一場「極其災難、異常的、前所未有的痛苦局面」，並指出這波野火是2010年智利8.8大地震以來的「最大悲劇」。聯合國減少災害風險辦公室（UN Office for Disaster Risk Reduction）則稱，這場野火被認為是智利有紀錄以來最致命的一次野火。

智利法醫部門表示，許多經歷火災的遺體狀況不佳，難以辨認，工作人員將從通報失蹤的家屬身上採集遺傳物質樣本以利比對。報導指出，這場野火還有一個因素，就是造成東太平洋海水異常升溫的聖嬰現象（El Niño），加上全球暖化，環境正在助長更強烈、更頻繁的乾旱與熱浪。

▲▼智利中部沿海城鎮比納薩瑪（Vina del Mar）發生嚴重野火災情，大片社區被燒到焦黑。（圖／路透）

▲比納薩瑪居民正在燒毀的房屋廢墟中尋找物品。（圖／路透）

智利過去10年來持續在應對一場「大乾旱」（mega-drought），是至少1000年來最長的一次乾旱期，造成供水壓力、土地乾涸、助長火災。有研究發現，智利10年內一共燒毀了170萬公頃的土地。最近幾日，智利還出現異常高溫，首都聖地牙哥1月31日溫度達到攝氏37.3度，是過去100多年來智利氣溫的第3高溫紀錄。

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