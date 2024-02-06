TVBS民調／六都市長就任周年滿意度　盧秀燕奪冠、張善政墊底

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）

記者皮心瑀／台北報導

六都市長上任已滿一年，TVBS公布最新民調，台中市長盧秀燕的施政滿意度最高，以 67%滿意度居冠，最後一名則為桃園市長張善政45%。

根據TVBS調查，六都市長滿意度依序為盧秀燕67%、高雄市長陳其邁63%、台南市長黃偉哲53%、台北市長蔣萬安49%、新北市長侯友宜 48%、張善政45%。整體而言，六都市長的滿意度皆高於不滿意。而與就任三個月滿意度相比，黃偉哲與蔣萬安分別都上升了8個百分點，陳其邁則是上升7個百分點， 跌的最多的是侯友宜，從61%到48%，下降了13個百分點。 盧秀燕與張善政沒有增減。

在市民光榮感方面，74%台中市民會以住在台中市為榮，比例高於另外五都，桃園市、台南市及高雄市皆有69%市民感到光榮；台北市民光榮感為64%，排名第五；而新北市民的光榮感則為57%，為六都之末，且較去年減少6個百分點。

對於過去一年是否感到快樂，調查顯示，台中市民、台南市民及高雄市民感到快樂的比例均為65%，桃園市民有60%感到快樂，而台北市民感到快樂的比例為58%，25%不快樂，新北市民則有56%表示感到快樂，22%不快樂，23%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心於113年1月15日至2 月5日晚間6點30分至晚間10點進行的調查，以台灣6個直轄市中20歲以上民眾為母體，各直轄市有效樣本數：新北市927位、台北市907位、桃園市904位、台中市909位、台南市924位、高雄市926位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2到3.3個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。